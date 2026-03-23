女足｜ 安娜馬「世界最美足球員」再掀熱話！高域紐約夜蒲照粉絲暴動式留言

被譽為「世界最美足球員」的克羅地亞國腳安娜馬高域（Ana Maria Markovic），近日再次以其驚人美貌，在社交媒體上掀起熱話。這位現效力於美國球隊布魯克林FC的美女球星，分享了數張在紐約與閨密夜蒲的照片，其魅力再次令一眾粉絲為之傾倒。

紐約夜生活 粉絲讚「女神」

現年26歲的安娜，憑藉其出眾的外貌和精湛的球技，在社交媒體上坐擁超過280萬粉絲。近日，她在Instagram上分享了數張與好友在紐約享受閨密之夜「Girls night」的照片。照片中，她神采飛揚，笑容甜美，再次展現其女神風采。

留言區「暴動」 讚美不絕

這輯照片一出，隨即引來大批粉絲湧入留言區「朝聖」。讚美之聲此起彼落，「女神！」、「嘩！」、「公主」、「太棒了」、「美麗」等留言，瞬間「洗版」。可見這位「世界最美足球員」的魅力，實在是沒法擋。

球技與美貌並重

安娜的足球生涯始於2017年，當時她效力於瑞士球隊蘇黎世。其後，她轉投另一支瑞士勁旅草蜢，並一直效力至2024年。在轉戰美國之前，她亦曾短暫效力過葡萄牙的布拉加及達邁恩斯。作為克羅地亞國家隊的一員，安娜證明了自己是美貌與實力兼備的球員，並非單純的「花瓶」。