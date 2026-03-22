足球｜區偉倫羨慕更多人入場睇港隊 並指外流可令球員有更多機會被認識

周日區偉倫、李建和等港足名宿現身Adidas在Complex Con舉辦的3人足球表演賽，區偉倫賽後受訪直認羨慕現在有更多人願意入場，但他也認為證明了香港其實也有很多人看港足，他也指現在球員有更多機會外闖發展，對港隊亦有幫助。

周日區偉倫（右二）、李建和（左二）等港足名宿現身Adidas在Complex Con舉辦的3人足球表演賽。攝影：魏國謙

表演賽由名宿隊(右起：陳子龍、羅繼華、李建和、區偉倫、陳偉豪）對現役隊(左起：高銘浩、鐘樂安、孫銘謙、周緣德、李小恆）。攝影：魏國謙

區偉倫賽後也表示很高興收到Adidas的邀請可以和後輩們一起玩，他也提到現在時代不同了，有更多賽事直播，令到球員們可以被更加多人看見，而被問到近1、2年港隊受到更多關注會否感到羨慕時，區偉倫則坦言會羨慕有更多人入場看球：「羨慕係有咁多人入場睇啊嘛，嗰2場波都爆棚，成5萬人睇波喎。」他提到過往過隊對外隊如皇馬、曼聯等才有機會坐滿，反而國際賽關注度更少，但他也提到這樣也證明了香港有很多願意入場觀賽：「香港對新加坡都4、5萬，即係其實香港都多人睇波，亦都希望港隊可以繼續加油。」

區偉倫指羨慕現在更多人入場睇波。攝影：魏國謙

區偉倫被問到近年愈來愈多球員北上發展有什麼看法時，他則指以前的香港球員雖然有不俗的能力，但當年亦未受到太多關注，因此外流的機會很少，而他認為現在的球員有更多機會可以外流，而更多的亮相機會令球員被更多人認識，對香港隊亦有幫助：「起碼有更多人認識到你，即係有香港球員可以走上上面踢波啊嘛，有好幾個可以喺上面踢咁可以俾人認識到，唔會話得一個半個，咁所以對球員們都比較好，多啲球員出嚟都對港隊有幫助。」

記者/攝影：魏國謙