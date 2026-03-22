英超｜格連活特望轉戰意甲 傳情定祖雲達斯 曼聯隨時「漁人得利」

前曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）的下一站，很可能將會是意大利！據英國傳媒報導，這位現效力於法甲球會馬賽的英格蘭前鋒，計劃在今個夏天離開球隊，轉戰意甲，而「老婦人」祖雲達斯，據悉已成為其頭號心儀新東家。若這宗交易最終成事，其舊東家曼聯將有望從中「漁人得利」，獲得一筆可觀的轉會費分成。

格連活特望轉戰意甲。法新社

心繫意甲 盼離馬賽



現年24歲的格連活特，在馬賽度過了兩個賽季後，似乎已萌生去意。有消息人士透露：「格連活特在馬賽過得並不開心，他一心想轉會到意大利，因為他知道自己仍然無法重返英超。」

前曼聯前鋒格連活特有意從馬賽轉戰意甲。法新社

曼聯擁分成條款 靜觀其變



對於財政緊絀的曼聯而言，格連活特的潛在轉會，無疑是一個好消息。根據當初的轉會協議，曼聯將會在格連活特未來的任何轉會中，獲得一定比例的分成。然而，格連活特本人卻擔心，正是這個條款，可能會令其轉會受阻，因為馬賽方面很可能會因此抬高轉會費要價。



祖雲達斯積極重建 傳密斟魯迪加



近年戰績下滑的祖雲達斯，正積極尋求重建，希望能在下季重拾意甲冠軍的競爭力。除了格連活特，他們亦被傳正與皇家馬德里中堅、德國國腳魯迪加（Antonio Rudiger）進行秘密談判。

現年33歲的魯迪加，與皇馬的續約談判陷入僵局，其在西班牙的長遠未來充滿變數，令多家歐洲頂級球會虎視眈眈。據悉，祖雲達斯已向這位前車路士球星的團隊，開出了一份為期兩年的豐厚合約，而魯迪加本人亦正認真考慮重返意甲的可能性。若能同時簽下格連活特及魯迪加，祖雲達斯的實力無疑將會得到極大提升。