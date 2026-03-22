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足球｜「左倫右李」合體現身Adidas三人足球表演賽 孫銘謙指名宿們技術細膩值得學習

足球世界
更新時間：19:48 2026-03-22 HKT
發佈時間：19:48 2026-03-22 HKT

周日Adidas為宣傳新一屆作客球衣，在Complex Con舉辦3人足球表演賽，除了邀請到真人秀節目「足球女將2」的螢花女子足球隊上演內戰外，更邀請到李建和、區偉倫、羅繼華、陳偉豪和陳子龍組成港足OG隊，對上由孫銘謙、李小恆、周緣德、鍾樂安和高銘浩的港足New Boys隊。

螢花女足今次由Ocean、樂琳和Kathy一隊，對上由Rose Ma、NB和Flavia演內戰，最終NB一方略勝一籌以3:2小勝。而壓軸則有李建和和區偉倫組「左倫右李」的港足OG隊，對上港足New boys隊，New Boys隊一開波有鍾樂安和李小恆先後建功領先2:0，但其後名宿隊立即反擊有陳偉豪和羅繼華各建一功追成2:2，換邊後李小恆再建一功，最後由高銘浩「埋齋」以4:2擊敗OG隊。

孫銘謙受訪表示對上名宿們看到他們的技術依然很細膩且值得學習：「其實可以睇到佢哋啲技術好細緻，腳法同技術都好犀利，好值得我哋去學習。」而最近有不少球員北上發展，孫銘則表示樂見這樣的發展：「我覺得呢一個係一個好事啦，對我哋球員嚟講係因為可以幫我哋見識到一個更加大嘅聯賽啦，希望可以好好裝備自己，然後不斷進步去為代表隊出一分力。」談到今屆世界盃支持的球隊，喜歡美斯的孫銘則表示會支持阿根廷，亦喜歡新款阿根廷作客球衣的設計。

 

記者/攝影：魏國謙

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