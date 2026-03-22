聯賽盃｜阿仙奴衝擊四冠王第一關 曼城誓阻兵工廠霸業

2025-26賽季的首個錦標將於今晚誕生，在英超積分榜上遙遙領先的「兵工廠」阿仙奴，將會在聯賽盃（Carabao Cup）決賽中，與其爭標最大勁敵「藍月亮」曼城，上演一場矚目的巔峰對決。(無綫myTVsuper深夜12:30直播)

兵工廠強勢 劍指四冠王

阿仙奴今季表現強勢，目前在英超積分榜上，以9分的優勢力壓次席的曼城，被視為自2004年以來，最有機會重奪聯賽冠軍的一季。在領隊阿迪達（Mikel Arteta）的帶領下，「兵工廠」正朝著一個驚人的「四冠王」目標進發，而今日的聯賽盃決賽，將是他們衝擊這項偉業的第一關。

曼城圖施心理打擊

儘管在聯賽爭奪中處於下風，但哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶領的曼城，絕不會輕言放棄。對於「藍月亮」而言，這場一戰定生死的決賽，不僅僅是為了贏得一個冠軍獎盃，更是一次在心理上打擊對手的絕佳機會。若能在這場直接對壘中擊敗阿仙奴，將可能動搖對方在聯賽衝刺階段的信心，為扭轉整個賽季的形勢，埋下重要伏筆。

這場決賽，已不僅僅是一場普通的盃賽決戰，更被視為本賽季英超冠軍爭奪戰的「前哨戰」。究竟是阿仙奴能順利拿下「四冠王」的第一塊拼圖，繼續其強勢；還是曼城能成功「攔路」，為自己注入一支強心針？今晚在溫布萊球場將會揭曉答案。