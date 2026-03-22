英超｜名宿禾諾克狼批以今仗表現 利物浦對PSG要吞十蛋

利物浦周六英超聯作客以1:2不敵白禮頓，聯賽劣績持續。前紅軍後衛、現為評述員的禾諾克（Stephen Warnock）賽後對舊東家的表現感到極度憂慮，更嚴厲地警告，若球隊以如此狀態在歐聯八強面對巴黎聖日耳門（PSG），恐怕會遭到一場0:10的羞辱性慘敗。

利物浦周六英超聯作客以1:2不敵白禮頓，聯賽劣績持續。法新社

紅軍英超近3仗拿1分



利物浦過去三輪聯賽先後敗給榜尾的狼賽、賽和護級份子熱刺以及今仗敗給仍在爭歐洲賽席位的白禮頓，3戰1和2負只取得1分，球隊狀態明顯陷入低谷。諷刺的是，利物浦數天前才剛在歐聯16強淘汰加拉塔沙雷，成功晉級八強，將與衛冕冠軍PSG爭奪一個四強席位。然而，以紅軍今仗的低迷表現，令禾諾克對球隊的歐聯前景感到極度悲觀。

禾諾克指出利物浦表現令人非常非常憂慮。路透社

禾諾克：表現令人非常非常憂慮



禾諾克預測：「如果在巴黎踢成這樣，比數可能會是輸0:10，今天的利物浦就是這麼糟糕。白禮頓還不夠銳利，他們嘗試組織滲入，但PSG會非常銳利。這對利物浦來說，是非常、非常令人憂慮的。」



歐聯硬仗當前 狀態成疑



利物浦即將在歐聯賽場上，硬撼擁有奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele1)等巨星的PSG。球隊能否及時調整狀態，擺脫近期在聯賽的頹勢，將是他們能否在歐洲最高舞台繼續前進的關鍵。禾諾克的這番「重話」，無疑為紅軍上下敲響了警鐘。

