德甲｜哈利卡尼入第31球 拜仁慕尼黑4：0柏林聯

哈利卡尼入球停不了。今晨拜仁慕尼黑於德甲主場迎戰柏林聯，卡尼再有1球士哥，最終球隊以4：0破敵。卡尼今季德甲今第31球，距離平羅拔利雲度夫斯基的入球王紀錄差10球；卡尼尚餘7場的時間，讓他創造歷史。

哈利卡尼入今季個人德甲第31球。美聯社

奧利斯為拜仁打開紀錄。美聯社

卡尼尚有7場時間，讓他打破羅拔利雲度夫斯基的德甲入球王紀錄。美聯社

拜仁今仗於上半場未段連入兩球，先是米高奧利斯於43分鐘在右路推大位起左腳破網，為主隊打開紀錄。上半場補時1分鐘，拜仁一記右路傳中，柏林聯門將出迎打手鎚不果，尾柱的基拿比無人看管下射入。拜仁半場領先2：0。

再入11球即破羅拔仔紀錄

換邊後，卡尼於49分鐘取得「士哥」，他在兩名守將夾擊下起腳，燙入遠柱，為拜仁改寫紀錄至3：0之餘，其今季個人在德甲的入球紀錄亦累計至31球。德甲史上入球王的紀錄保持者是利雲度夫斯基，這名波蘭射手於2020/21球季創出單季41球的驚人紀錄。卡尼若要打破紀錄，必須於餘下7場轟入11球。

拜仁及後有基拿比於67分鐘再入1球，個人梅開二度，助球隊最終以4：0輕取柏林聯。拜仁賽後以22勝4和1負得70分，繼續高踞德甲榜首，領先次席的多蒙特9分。柏林聯則以8勝7和12負得31分，排在第10位。