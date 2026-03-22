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英超｜利物浦吞敗 史洛特「拒搵藉口」 照大呻傷兵、賽程與轉會

足球世界
更新時間：07:30 2026-03-22 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-22 HKT

利物浦昨晚以1：2不敵白禮頓，他們錯失超越阿士東維拉重返前四的良機。領隊史洛特賽後表示「搵藉口不是我的工作」，但同時大呻陣中的傷兵、賽程和轉會情況。

沙拿、艾利臣缺陣 艾基迪基傷出

史洛特今仗排兵布陣捉襟見肘，艾利臣、沙拿和伊沙克均因傷缺陣。屋漏偏逢連夜雨，球隊首席射手艾基迪基在開賽僅8分鐘便因傷離場。史洛特賽後直言：「這在我們本球季已發生過太多次。每當我們踢出一場好波，以為可以維持水準時，傷病就接踵而來。」

史洛特大呻傷兵和賽程問題。法新社
史洛特大呻傷兵和賽程問題。法新社
艾基迪基8分鐘傷出。美聯社
艾基迪基8分鐘傷出。美聯社
韋碧克梅開二度。美聯社
韋碧克梅開二度。美聯社
利物浦吞下今季英超第10場敗仗。美聯社
利物浦吞下今季英超第10場敗仗。美聯社

對於外界質疑利物浦去年夏天豪花4.5億鎊增兵卻表現不濟，史洛特強硬辯護。他強調球會同時賣走了價值3億鎊的球員，實際淨支出並非想像中驚人：「英格蘭的媒體和名宿並不習慣球會在買人的同時也在賣人。如果你花1.5億鎊買回來的球員（伊沙克）長期養傷，另一名新兵里奧尼也無法上陣，那我們的戰力其實更弱。」他續指，4.5億鎊的投資中還包括了副選門將馬馬達舒維利，至於謝利美費林邦亦是近期才重拾狀態。

炮轟賽程安排不公

史洛特又提及魔鬼賽程，不滿利物浦作為歐聯球隊，休息時間比其他對手少：「我們周三踢完歐聯，周六又要踢聯賽，球員只有62小時休息。這也是艾基迪基受傷的主因。」雖然史洛特承認利物浦目前的排名「無論有多少藉口都顯得不合格」，但他強調上周對陣熱刺在90分鐘被逼和失分，比今仗輸給白禮頓帶來的傷害更大。目前利物浦在聯賽榜形勢告急，要確保來季歐聯席位已不容再失。

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