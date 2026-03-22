英超｜羅帥經歷「最失望一夜」否認戰術問題 仍在摸索學習

車路士今晨作客愛華頓，以0：3大敗，領隊羅仙尼亞賽後直言這是他上任以來「最失望一夜」。他承認自己仍在摸索學習，但強調球隊表現不濟與戰術無關。

比克福特助愛華頓力保不失。法新社

羅仙尼亞形容今晨敗仗是「迄今最失望一夜」。法新社

安素的射門，被比克福克精彩撲走。法新社

車路士各項賽事錄得4連敗，包括周中歐聯大敗予巴黎聖日耳門出局，今晨回到英超又慘吞3蛋。羅仙尼亞賽後坦言失望：「這是迄今最令人失望的夜晚，我們一直強調的事——不能白白送分、確保掌控局面、控制比賽節奏，但都沒有做到，無論戰果還是表現，都遠遠未達到我們的預期和要求。」

「必須屏蔽雜音」

但他坦承自己仍在摸索學習，並嘗試從另一角度看待局面：「我還在了解這間球會，過去這一周有很多雜音、很多負面的聲音，這是理所當然的，我們的表現確實令人失望。我們在聯賽中合作了10場比賽，取得了17分；在我執教期間曾排第4。所以我們必須屏蔽這些雜音，保持信心和冷靜。」

羅帥又否認敗仗與戰術有關，認為己隊已一直創造機會，一方面無法把握，另一方面是愛華頓門將比克福特有精彩的撲救。他又為麾下辯護：「我認為球員並不缺乏拼勁，也不缺乏信念和鬥志。當你正處於連敗的低谷，球隊表現如此持續低迷，這些質疑都會向你湧來。但我認為這並不是當前問題的所在。」