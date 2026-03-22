英超｜車路士作客愛華頓吞3蛋 各項賽事4連敗

車路士今晨作客愛華頓慘吞3蛋，各項賽事4連敗。「藍戰士」賽後以48分排在第6位，落後第4的阿士東維拉3分兼踢多場。

比圖梅開二度。美聯社

車路士作客愛華頓吞3蛋。美聯社

車路士後防今場失3球。美聯社

山齊士犯錯險致失波

車路士10分鐘在後防就出現險象，門將羅拔山齊士在門前控球，被愛華頓前鋒比圖比東卡逼甩，幸好他坐在地上及後將皮球篤走，最終隊友回防化解險象。但比圖在33分鐘把握到另一次機會，他接應占士加拿的通透直線，單刀笠過山齊士，為愛華頓取得領先。36分鐘，車路士一次角球攻勢，安素費南迪斯近門補射，被比克福特回身精彩撲走。半場車路士以0：1落後。

比圖兩入球1助攻

換邊後，安素於61分鐘的一記燙射，再次被比克福特化解。轉個頭車路士便再失球，62分鐘愛華頓一次反擊，比圖起腳射破山齊士的大細龍門後溜入。76分鐘，梅開二度的比圖今次貢獻助攻，最後伊利文尼戴耶起腳破網。

車路士最終以0：3慘敗，各項賽後4連敗，他們賽後錄得13勝9和9負得48分排第6位。愛華頓則取得力爭來季歐戰席位的重要3分，賽後以13勝7和11負得46分排第8。