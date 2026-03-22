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英超｜利物浦作客1：2白禮頓 今季聯賽第十敗

足球世界
更新時間：05:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：05:00 2026-03-22 HKT

利物浦昨晚於英超作客白禮頓，以1：2吞下敗仗。「紅軍」吞下今季英超第10場敗仗，對上一次一季輸這麼多場，要數到2015/16球季。

艾基迪基8分鐘傷出

利物浦8分鐘便收到壞消息，近況大勇的艾基迪基於開賽8分鐘便因傷退下火線。至於白禮頓今場最搶鏡球員，是梅開二度的35歲老將韋碧克。他於14分鐘為白禮頓先開紀錄；來自左路傳中，隊友迪亞高高美斯頭槌二傳，最後韋碧克力壓伊巴希馬干拿迪近門頭槌破網，助白禮頓領先1：0。

韋碧克今場梅開二度。美聯社
韋碧克今場梅開二度。美聯社
卻基斯楔前笠入，為利物浦扳平1：1。美聯社
卻基斯楔前笠入，為利物浦扳平1：1。美聯社
艾基迪基8分鐘因傷推下火線。美聯社
艾基迪基8分鐘因傷推下火線。美聯社
利物浦吞下今季英超第10場敗仗。美聯社
利物浦吞下今季英超第10場敗仗。美聯社

紅軍之後強攻，先是加普16分鐘單刀起射被敵衛及時回防柵走，之後有麥亞里士打的頭槌，被白禮頓門將華布根飛身撲走。但利物浦於30分鐘終於攻破白禮頓大門，入球來自白禮頓守將李維士鄧克的犯錯；利物浦門將馬馬達舒維利生波大腳踢前，鄧克頭槌跣後，希望讓華布根沒收皮球再組織攻勢，豈料身後有利物浦守將米路斯卻基斯楔前，後者偷得皮球第一時間伸腳笠射破網，助利物浦追成1：1平手。

韋碧克梅開二度

但最終全取3分的仍是白禮頓，換邊後的56分鐘，主隊一次左路傳中，軒素活二傳予韋碧克，後者於門前完成最後一腳，個人梅開二度，助白禮頓領先以2：1。利物浦下半場最有威脅埋門，當數居迪斯鍾斯於64分鐘的燙射，但被華布根撲出。最終利物浦以1：2吞敗，是他們今季英超第10場敗仗；紅軍賽後以14勝7和10負得49分排第5位。白禮頓則以11勝10和10負得43分暫列第10位。

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