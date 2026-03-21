中超｜陳晉一罰球射入世界波 上海申花1:1逼和北京國安
更新時間：20:52 2026-03-21 HKT
發佈時間：20:52 2026-03-21 HKT
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效力中超上海申花的港腳陳晉一，周六於中超第3輪申花作客北京國安的賽事，主射罰球射入世界波，協助申花1:1逼和國安，個人亦於新一季的中超「開齋」。
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主隊國安於23分鐘，由國家隊前鋒張玉寧接應左路傳中，遠柱頭槌破網先開紀錄，而這名國腳射手於首3輪中超已經累積3個入球。落後的申花於68分鐘憑藉一個罰球扳平，港將陳晉一負責主射禁區頂的罰球，左腳勁射皮球越過人牆直撲龍門左上角，而陳晉一亦於中超新球季開齋。雙方之後再無紀錄，以1:1握手言和。
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