英超｜曼聯遭般尼茅夫逼和2:2 卡域克怒斥球證判決令人費解

曼聯在週六晚的英超聯賽中，作客般尼茅夫，在一場充滿爭議的比賽中被逼和2:2，爭奪下屆歐聯資格之路再遇阻滯。賽後，曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）對球證艾維爾（Stuart Attwell）的判決大感不滿，直斥其決定「令人費解」及「驚人」。

兩次相似犯規 不同判決惹爭議

今場比賽的爭議焦點，主要圍繞在下半場的兩次十二碼判決。比賽第61分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射十二碼命中，為曼聯先開紀錄。該次十二碼是因般尼茅夫後衛占美尼斯（Alex Jimenez）在禁區內拉扯馬菲奧斯斯根夏（Matheus Cunha）的球衣而被判罰。

然而，僅僅數分鐘後，曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）在禁區內被對方球員查化特（Adrien Truffert）撞跌，球證卻未有任何表示。VAR介入後，認為接觸「不足以構成犯規」，曼聯的十二碼訴求被駁回。雪上加霜的是，般尼茅夫隨即策動反擊，並由賴恩·基士堤（Ryan Christie）扳平比分。

卡域克：兩次犯規一樣 總有一次判錯

對於這兩次幾乎一樣的犯規，卻得到截然不同的判決，卡域克賽後在記者會上表達了強烈的不滿。「他肯定判錯了其中一個，因為他判給我們的一個十二碼，跟另一個他沒判的，情況是一樣的，兩次都是雙手拉扯。根夏的那個他判了，迪亞路的那個他沒判，我認為那幾乎是一模一樣的。如果你在禁區內用雙手拉扯一個控制著球的球員，導致他倒地，對我來說，這就是兩個十二碼。」

他續說：「這是一個巨大的時刻。他們沒判，然後他們反擊入球，突然間，就變成了『哦，需要一個更明顯的犯規才能推翻』，就因為他們入球了。這真的令人費解。」

般奴：小個子球員受不公平對待

曼聯隊長般奴費南迪斯亦對球證的判決感到沮喪，他認為「小個子」球員在判罰上經常吃虧。「我知道要在一場比賽中判給同一支球隊兩個十二碼是很困難的，但我不明白為什麼VAR沒有介入。迪亞路正準備射門，然後被推倒了。這對小個子球員來說很沮喪，因為他們總是說小個子球員軟弱，而當是大個子球員時，他們才會判罰。」

馬古尼紅牌 曼聯十人應戰

在71分鐘，占士希爾（James Hill）的烏龍球一度為曼聯再次取得領先。但隨後，哈利馬古尼（Harry Maguire）在禁區內推跌對方前鋒伊雲尼臣（Evanilson），被球證直接出示紅牌驅逐離場，般尼茅夫亦憑藉十二碼再次扳平。最終，十人應戰的曼聯未能再取得入球，只能接受2:2的和局。

和波後，曼聯繼續排在第三位，但在爭奪前四歐聯席位形勢打上折扣。