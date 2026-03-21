英超｜曼聯因爭議判決和波失分 般奴批評小個子球員受不公平對待

曼聯在周六英超作客般尼茅夫，在一場充滿爭議的比賽中被逼和2:2，爭奪下屆歐聯資格之路再遇阻滯。曼聯隊長般奴費南迪斯賽後批評球證無視阿密特迪亞路禁區內被侵犯，直指小個子球員往往受不公平對待。而曼聯看守領隊卡域克（Michael Carrick）亦直斥球證艾維爾（Stuart Attwell）的判決「令人費解」及「驚人」。

兩次相似犯規 不同判決惹爭議

今場比賽的爭議焦點，主要圍繞在下半場的兩次十二碼判決。比賽第61分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射十二碼命中，為曼聯先開紀錄。該次十二碼是因般尼茅夫後衛占美尼斯（Alex Jimenez）在禁區內拉扯馬菲奧斯斯根夏（Matheus Cunha）的球衣而被判罰。

然而，僅僅數分鐘後，曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）在禁區內被對方球員查化特（Adrien Truffert）撞跌，球證卻未有任何表示。VAR介入後，認為接觸「不足以構成犯規」，曼聯的十二碼訴求被駁回。雪上加霜的是，般尼茅夫隨即策動反擊，並由賴恩·基士堤（Ryan Christie）扳平比分。

般奴：小個子球員受不公平對待

曼聯隊長般奴費南迪斯亦對球證的判決感到沮喪，他認為「小個子」球員在判罰上經常吃虧。「我知道要在一場比賽中判給同一支球隊兩個十二碼是很困難的，但我不明白為什麼VAR沒有介入。迪亞路正準備射門，然後被推倒了。這對小個子球員來說很沮喪，因為他們總是說小個子球員軟弱，而當是大個子球員時，他們才會判罰。」

卡域克：兩次犯規一樣 總有一次判錯

對於這兩次幾乎一樣的犯規，卻得到截然不同的判決，卡域克賽後在記者會上表達了強烈的不滿。「他肯定判錯了其中一個，因為他判給我們的一個十二碼，跟另一個他沒判的，情況是一樣的，兩次都是雙手拉扯。根夏的那個他判了，迪亞路的那個他沒判，我認為那幾乎是一模一樣的。如果你在禁區內用雙手拉扯一個控制著球的球員，導致他倒地，對我來說，這就是兩個十二碼。」

他續說：「這是一個巨大的時刻。他們沒判，然後他們反擊入球，突然間，就變成了『哦，需要一個更明顯的犯規才能推翻』，就因為他們入球了。這真的令人費解。」

馬古尼紅牌 曼聯十人應戰

在71分鐘，占士希爾（James Hill）的烏龍球一度為曼聯再次取得領先。但隨後，哈利馬古尼（Harry Maguire）在禁區內推跌對方前鋒伊雲尼臣（Evanilson），被球證直接出示紅牌驅逐離場，般尼茅夫亦憑藉十二碼再次扳平。最終，十人應戰的曼聯未能再取得入球，只能接受2:2的和局。

和波後，曼聯繼續排在第三位，但在爭奪前四歐聯席位形勢打上折扣。