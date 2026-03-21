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英超｜曼聯作客2:2和般尼茅夫 卡域克轟球證執法「雙標」

足球世界
更新時間：11:09 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:09 2026-03-21 HKT

英超周六（21日）凌晨上演激戰，曼聯作客般尼茅夫在領先兩度的情況下，最終因一記極具爭議的「紅牌兼12碼」極刑，被主隊逼和2:2。賽後曼聯領隊卡域克及隊長般奴費南迪斯均公開炮轟球證艾治維執法尺度「雙重標準」，令紅魔鬼無辜痛失2分。

般奴操刀先開紀錄 迪亞路禁區遇襲遭無視

曼聯今仗反客為主，開賽初段已創造多次黃金機會，惟般尼茅夫門將迪祖積柏杜域表現神勇，接連化解阿密特迪亞路、根夏及般奴費南迪斯的勁射。戰至61分鐘，根夏禁區內搏得12碼，般奴費南迪斯冷靜主射入網，取得個人職業生涯第70個英超入球，為曼聯先拔頭籌。

曼聯作客2:2和般尼茅夫。路透社
曼聯作客2:2和般尼茅夫。路透社
曼聯作客2:2和般尼茅夫。路透社
曼聯作客2:2和般尼茅夫。路透社

比賽轉捩點出現在67分鐘，曼聯翼鋒阿密特迪亞路於禁區內遭對手阿祖安杜法特明顯推跌，惟球證艾治維未有吹罰。般尼茅夫隨即發動反擊，由基士堤射入扳平1:1。雖然其後曼聯憑般奴費南迪斯開出角球，逼使般茅中堅占士希爾「擺烏龍」再度領先2:1，但爭議判決卻為後來的賽果埋下伏線。

馬古尼極刑領紅 曼聯領先變和局

戰至78分鐘，球證艾治維的執法尺度再度引起騷亂。般茅前鋒艾雲尼臣突破禁區被哈利馬古尼撞跌，其動作與早前迪亞路被推跌如出一轍，惟艾治維今次不但判罰12碼，更以馬古尼破壞明顯入球機會為由，直接出示紅牌將其趕出場。般尼茅夫由高洛比操刀射成2:2完場。

賽後曼聯領隊卡域克怒不可遏，直言無法理解執法水平：「兩隊犯規動作完全一樣，卻有兩套標準，這實在令人費解。」隊長般奴亦批評VAR未有介入糾正冤案。目前曼聯以55分續排聯賽榜第3位，領先少踢一場的阿士東維拉4分；般尼茅夫則以42分位列第10。

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