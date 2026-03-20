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英超│曼聯今晚對般尼茅夫 B費爭取破助攻紀錄 往績數據利好

足球世界
更新時間：20:47 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:47 2026-03-20 HKT

今晚英超獨腳戲，曼聯作客般尼茅夫。客軍隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)除了希望率隊贏波，進一步鞏固第3名向歐聯席位進發外，自己亦希望打破英超單季助攻紀錄，只差5次就改寫歷史的他，過去對般尼茅夫都有好表現，包括首循環交手收錄1入球1助攻，今仗矢志改寫助攻數字。(Now621、611台周六凌晨4:00直播)

B費差5次破英超單季助攻紀錄

B費在上輪英超主場3:1擊敗阿士東維拉時，交出2次助攻，連續3輪聯賽都有助攻進帳，本季英超上陣27次共有16次助攻，打破隊史單季英超助攻紀錄。放眼整個英超，單季最多助攻紀錄由昔日阿仙奴巨星亨利，以及前曼城中場奇雲迪布尼共同保持，兩人分別於2002至03球季和2019至20球季錄得20次助攻。B費取得4次助攻就可追平紀錄，5次就可破紀錄獨佔殊榮。

8次對般尼茅夫共4入球4助攻

曼聯還有8輪聯賽未踢，B費有足夠時間破紀錄，今仗對般尼茅夫可望再有進帳。此子歷來與般尼茅夫交手8次，收錄4入球4助攻的出色表現，今屆首循環主場賽和4:4時，他就錄得1入球1助攻。

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