英格蘭公布35人大軍名單 哈利馬古尼、明奈回歸 一將相隔5年獲重召

英格蘭代表隊下周國際賽期將友賽烏拉圭和日本，昨日公布35人大軍名單，當中曼聯孖寶哈利馬古尼(Harry Maguire)和明奈(Kobbie Mainoo)回歸，目前被借到巴塞隆拿的另一魔將拉舒福特(Marcus Rashford)亦榜上有名。而熱刺中鋒蘇蘭基(Dominic Solanke)、列斯聯射手卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)，亦相隔多時被重召。

哈利馬古尼、明奈回歸

今期英格蘭大軍名單共有35人，一眾主力向門將比克福特、中場迪格蘭賴斯、翼鋒布卡約沙卡、中鋒哈利卡尼繼續入選外，還有多人獲得重召。最近在曼聯重獲正選的中堅哈利馬古尼，時隔1年半回歸；重生的隊友明奈，同樣繼2024年9月後再獲英軍招手。然而另一魔將勞基梳爾名落遜山，紐卡素一對左右閘利夫拿文度和李維士賀爾就入選。

卡維特利雲相隔5年再入選

而大軍還有多位久違了的舊面孔，包括闊別了5年的列斯聯射手卡維特利雲，他憑今季英超27次上陣入10球的高效表現再獲賞識。熱刺中鋒蘇蘭基，亦相隔一年再入隊。