足球｜足總公佈最新22人大名單出征尼泊爾、印度 港足走向年輕化10外流兵入選

國際賽期在即，中國香港足球總會公佈港隊於26日友賽作客對尼泊爾，和亞洲盃外圍賽作客的印度的決選22人大名單，暫代主帥盧比度首份國際賽名單中包括陳晉一、黃威等在內，外流兵佔10人，葉嘉宇、龐焯熙和劉智樂則首以出征國際賽。

足總公佈最新22人大名單出征尼泊爾、印度。攝影：魏國謙

劉智樂入選大名單，或有望首次出戰國際賽。攝影：魏國謙

港隊走向年輕化 外流兵佔近半

今年港將北上發展人數大增，今次的決選名單中在22人中的大軍中，外流兵便佔10人，另外費蘭度、祖連奴和史堤芬彭利拿等老將都落選，意味全隊最大年紀的已是今年將步入36歲的洛迪古斯，而最年輕的是年僅20歲效力中甲球會重慶銅梁龍的吳宇熙，而安永佳、余在言以及茹子楠等都因傷落選。而標準流浪門將葉嘉宇和前鋒劉智樂及𠎀志門將龐焯熙，雖然不是首次入選港隊，但是首度入選出征國際賽。

守門員:葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、謝家榮 (大埔)

後衛:亞歷斯祖 (成都蓉城)、周緣德 (河南彩陶坊)、林樂勤 (傑志)、杜 度 (理文)、陳晉一 (上海申花)、梁諾恆 (深圳青年人)、勞烈斯 (延邊龍鼎)

中場:陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、胡晉銘 (理文)、黃 威 (南京城市)、顏卓彬 (青島海牛)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒:劉智樂 (標準標浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、艾華頓、劉家喬 (理文)、孫銘謙 (天津津門虎)

