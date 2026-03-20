英超接近鎖定第5個歐聯席位 歐戰多一場和波就成事

3支英超隊阿士東維拉、諾定咸森林和水晶宮，周四分途闖過歐霸和歐協聯16強，令三個歐洲賽8強階段共有5支英超球隊。目前英超於歐戰積分系數遙遙領先居榜首，比第3位的德甲高5.363分，英超球隊只要在本季接下來的歐戰中再取一場和局，就能夠提早鎖定積分系數榜頭兩位，獲獎勵額外多一個歐聯席位，來季英超頭5名都可出戰歐聯。

英超於歐戰積分系數榜遙遙領放

維拉和森林順利躋身歐霸8強；水晶宮亦在歐協聯闖過16強階段，連同歐聯的阿仙奴和利物浦，今屆共有5支英超球隊躋身三項歐洲賽8強階段。現時英超在歐戰積分系數榜以24.791分領先；西甲以20.281分排次席；第3位是19.428分的德甲；葡超則以18.9分排第4。歐戰積分系數榜頭2位的聯賽，會額外獲得一個歐聯席位，在歐戰贏波、和波以及晉級都有分數落袋，歐聯、歐霸及歐協聯按級數不同而得分不同。

多一場和局即確保第5個歐聯名額

英超目前領先德甲5.363分，5隊只要在餘下的賽事多取一場和局，就可以提早鎖定積分系數榜頭2位，得到多一個歐聯席位。現時英超3至6位的曼聯、維拉、利物浦和車路士只差6分，4隊爭2席歐聯，如今多一席令各隊可稍為放鬆。