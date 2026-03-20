曼聯領隊卡域克日前表示，對中堅馬菲斯迪歷特的養傷進度感到無奈。這名26歲荷蘭球星自去年12月初缺陣至今，已唞超過4個月，卡域克坦言目前難以預測他能否在今季餘下賽事重返賽場。

由「小問題」變長唞

迪歷特在季初表現穩定，首13場聯賽全勤。他自12月4日對韋斯咸一役缺陣，時任領隊羅賓艾摩廉曾指其傷勢僅屬「小問題」，預計數天內可復出。但迪歷特自此再未披甲上陣，其背傷一直反覆，確定將錯過今周對般尼茅夫的賽事；到曼聯4月13日主場迎戰列斯聯時，迪歷特的休戰期將正式超過4個月。

英超｜迪歷特背傷近4個月仍未癒 卡域克承認復出無期。法新社

迪歷特或世盃夢碎。法新社

迪歷特養傷近4個月。法新社

現任領隊卡域克被問及迪歷特是否已收咧時拒絕揣測，但承認背傷處理極為棘手：「很難定下時間表。背部傷患有時讓你覺得已經康復，但轉眼間又感到不適。我們必須保持耐心，雖然進度不如理想，但他確實正在改善。」至於迪歷特是否需要接受手術，卡域克則避而不答：「現階段我不想討論這個，我們會盡一切努力提供協助。我並非想隱瞞什麼，只是進展真的比預期慢。」

世盃夢碎？荷蘭國家隊徵召存疑

迪歷特原本是荷蘭隊主帥朗拿高文在9月及11月國際賽期的必然之選，但隨著背傷遲遲未癒，他入選今屆夏季世界盃大軍的名單已亮起紅燈。若無法在4月底前重拾比賽狀態，這名曼聯守將恐難趕上世盃決賽周的班機。