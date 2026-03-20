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歐霸｜阿士東維拉淘汰里爾 8強將鬥博洛尼亞

足球世界
更新時間：07:06 2026-03-20 HKT
發佈時間：07:06 2026-03-20 HKT

歐霸盃16強次回合，阿士東維拉憑約翰麥堅和利安拜利各建一功，主場以2：0擊敗法甲的里爾，兩回合計贏3：0晉身8強，將鬥博洛尼亞。 

個人曾四度問鼎歐霸錦標的艾美利，目前帶領維拉衝擊自1996年以來的首座主要獎盃，同時有望透過奪冠鎖定來季歐聯席位。儘管維拉近期在英超狀態低迷，近10場僅錄得2勝，令前5名位置備受威脅，但今場勝仗無疑為球隊注入強心針。

辛祖今場有一記勁射中柱。法新社
辛祖今場有一記勁射中柱。法新社
里爾16強出局。法新社
里爾16強出局。法新社
麥堅為阿士東維拉開紀錄。法新社
麥堅為阿士東維拉開紀錄。法新社

馬天尼斯精準長傳策動反擊

今場雙方表現均勢，上半場互交白卷。換邊後，維拉門將馬天尼斯救出法比爾賓泰納的罰球後，踢出一記精準長傳，由查頓辛祖策動快速反擊，最終約翰麥堅攻門破網，於54分鐘打開紀錄。65分鐘，辛祖於右路快放後起腳，但他的勁射中柱彈出。維拉到85分鐘才鎖定今場勝利，拜利接應屈堅斯的橫傳輕鬆射入，打破近1年的入球荒，助球隊以2：0擊敗里爾，兩回合計贏3：0 晉級。

阿士東維拉的8強對手，將是博洛尼亞。後者今晨於16強次回合，與羅馬上演意甲內訌，要鬥到加時將以4：3擊敗對手，兩回合計以5：4淘汰「首都狼」晉級8強。

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