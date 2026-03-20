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英超｜安素費南迪斯疑暗示季後離隊 羅帥急澄清：他承諾留隊

足球世界
更新時間：06:39 2026-03-20 HKT
發佈時間：06:39 2026-03-20 HKT

車路士在歐聯16強慘遭巴黎聖日耳門出局後，中場大將安素費南迪斯在接受ESPN訪問時，被問到下季是否留隊，僅以「我不知道」回應。領隊羅仙尼亞昨日回應時澄清，愛將的言論被誤解，強調對方承諾留隊。

費南迪斯在該仗賽後，對於留隊與否態度模糊，更指：「目前只剩下8場聯賽及足總盃，之後還有世界盃，到時再算。」此番言論隨即引發球迷不安。車路士周六將作客愛華頓，羅仙尼亞在賽前記者會，透露已與安素詳談：「今早練習前我們談了很久，安素明確表示他在這裏很開心。他認為訪問中的言論在翻譯和情緒表達上被誤解了。對我而言，他完全承諾會留在球隊並贏得比賽。」

安素費南迪斯在車路士陣中十分關鍵。法新社
安素費南迪斯在車路士陣中十分關鍵。法新社
羅帥澄清愛將將會留隊。法新社
羅帥澄清愛將將會留隊。法新社
安素費南迪斯在大敗予PSG後的言論，惹來將會離隊的猜測。美聯社
安素費南迪斯在大敗予PSG後的言論，惹來將會離隊的猜測。美聯社

全力爭取歐聯資格

車路士目前在英超排名第6，僅落後第5位的利物浦1分，在餘下8場聯賽中仍有機會爭奪歐聯席位。羅仙尼亞直言：「這間球會配得上出賽歐聯，這不僅是財務考慮，更是球隊的目標。我們必須在作客愛華頓時展現戰鬥力，走出困境。」但車路士有後衛查洛巴受傷，將缺陣約6周。

對於他在歐聯大敗期間向球員遞紙條而被網民嘲笑，羅帥顯得毫不在意：「這不會影響我。如果我贏不了球，就算連呼吸或打噴嚏的方式都會被批評。紙條只是為了幫助球員，並不代表我的指令傳達不到。」

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