歐霸｜諾定咸森林互射12碼挫米迪蘭特 8強硬撼波圖

諾定咸森林於歐霸盃16強次回合作客丹麥的米迪蘭特，於法定時間踢成2：1，兩回合計踢成2：2要進入加時。加時兩軍互無紀錄要互射12碼，森林最終淘汰對手晉身8強，將鬥波圖。

米迪蘭特互射12碼落敗。法新社

諾定咸森林晉級8強。法新社

米迪蘭特16強出局。法新社

域陀皮利拉輪換9人

諾定咸森林首回合落後0：1，伹考慮到周日需於英超與護級對手熱刺上演「生死戰」，領隊域陀皮利拉今仗依然大膽輪換，較上仗聯賽正選陣容更換了9人。森林上半場反客為主，35分鐘由尼高拉米連高域助攻尼高拉斯杜明基斯頂入打開紀錄，追平總比數。下半場52分鐘，賴恩耶迪斯在禁區外遠射破網，助森林總比數反超前 2：1，但他們未能維持勝局到完場，被米迪蘭特後衛艾歷69分鐘在亂戰中破門。兩回合計兩軍互成2：2，要進入加時。

加時「食詐糊」

118分鐘，森林的賴恩耶迪斯曾頂入一記精彩頭槌，惟經VAR翻看後判他越位在先，入球無效。兩軍需以最殘酷的互射12碼分勝負。米迪蘭特的曹圭成及森斯亞先後射中門柱，隨後芝路化亦射失；反觀森林的基比斯韋特、伊巴謙辛加尼及尼高威廉斯全部射入，助森林淘汰米迪蘭特，晉身歐霸盃8強。