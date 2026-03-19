英超│曼聯斟介般奴古馬雷斯到最後階段 轉會費8000萬歐羅 惟一豪門或攔途截劫

曼聯已展開重組中場線的工作，據報他們與紐卡素就巴西中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)的談判去到最後階段，預計轉會費為8000萬歐羅，可望在球季結束前落實交易。然而知情人士指西甲豪門皇家馬德里對此子亦虎視眈眈，或會攔途截劫。

曼聯視般奴古馬雷斯為主要轉會目標。路透社

曼聯視般奴古馬雷斯為主要轉會目標。法新社

曼聯視般奴古馬雷斯為主要轉會目標

今夏曼聯將會重組中場線，球會早已展開工作。紅魔與老將卡斯米路達成協議在今夏結束合作關係後，一直視同樣來自巴西的般奴古馬雷斯為其接班人，卡斯米路亦向球會推薦這名後輩。如今紐卡素於歐聯16強止步，加上球隊在英超只排中下游，足總盃亦早已出局，來季幾近肯定無法參加歐戰，預計球會將放走他套現，並減輕薪酬開支。

皇馬同樣青睞古馬雷斯

《路透社》指曼聯一直與紐卡素就這名28歲中場的轉會進行談判，現時已去到最後階段，多方消息稱交易可望在球季完結前落實，轉會費預計為8000萬歐羅。然而知情人士指，皇馬或會從中作梗，這支西甲豪門已欣賞古馬雷斯多時，早在安察洛堤仍執教時已關注他，但當時未能如願，如果此子在今夏離開紐卡素，或會出手搶人，令轉會費扯高。