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歐聯｜加拉塔沙雷翼鋒蘭治割傷手指需聞氧氣 留在利物浦接受手術

足球世界
更新時間：18:32 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-19 HKT

周二歐聯16強次回合賽，土超勁旅加拉塔沙雷作客0:4慘負利物浦，場上出現令人心寒的一幕，加拉塔沙雷荷蘭翼鋒蘭治（Noa Lang）在一次恐怖的意外中，不幸嚴重割傷手指，需即時送院並接受手術。

意外瞬間：廣告板變「兇器」

事件發生在比賽期間，當時蘭治在一次跑動中失去平衡，下意識地將手按在場邊的廣告板上以穩住身體。這個看似無傷大雅的動作，卻釀成了慘劇。從現場照片及球員反應可見，蘭治的拇指似乎被廣告板的某個部分割傷，當場血流如注。

球員驚恐 蘭治吸氧送院

蘭治隨即痛苦倒地，緊緊握著血肉模糊的右手。雙方球員見狀，均表露出極度關切的神情，醫護人員亦立即衝入場內為他治理。據悉，這位26歲的荷蘭國腳在場上接受了吸氧治療，最後更需由擔架抬離球場。其領隊布魯克（Okan Buruk）賽後證實，蘭治已被緊急送往醫院。

國家隊隊友：半截手指被割破

利物浦後衛、蘭治的荷蘭國家隊隊友謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）賽後向荷蘭傳媒透露：「當我去查看蘭治的情況時，有幾個人告訴我，他的半截手指被割破，他當時非常痛苦。」加拉塔沙雷領隊布魯克在賽後記者會上表示：「他的手指問題很嚴重。當他送到醫院後，我們才會確切知道發生了什麼事。如果他需要立即在這裏動手術，我們便要作出決定。」

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