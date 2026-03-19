Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│英超6隊4支16強出局 合共狂失30球 名將點出慘敗原因

足球世界
更新時間：16:20 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:20 2026-03-19 HKT

周三歐聯16強次回合，3支出場的英超球隊，只有利物浦逆轉晉級，熱刺和紐卡素均出局，連同周二下馬的曼城及車路士，6支出戰16強的英超隊，有4隊未能再進一步。而4支被踢走的英超隊都遭遇大比數慘敗，6隊合共狂失30球之外，曾踢過熱刺的前愛爾蘭國腳安迪列特直言英超球隊面對其他聯賽的隊伍時總是傲慢自大，隨意控球和傳球，還無故進行高位壓逼，以致經常失守。

僅利物浦、阿仙奴晉級

3支在周三出場的英超隊，只得1隊晉級。利物浦憑蘇保斯拉爾、艾基迪基、賴恩格雲貝治和穆罕默德沙拿各入一球，主場4:0大勝加拉塔沙雷，總比數反勝4:1。熱刺地頭對馬德里體育會，有鋒將沙維西蒙斯梅開二度贏3:2，但兩回合計輸5:7，未能逆轉。至於紐卡素作客巴塞隆拿，初段兩度落後都追平，可是之後防線崩潰再失5球，最終大敗2:7，總比數輸3:8，同樣16強止步。

4支出局 更同樣大敗

而周二出戰的3支英超球隊，只得阿仙奴擊敗利華古遜過關，曼城和車路士分別被皇家馬德里及巴黎聖日耳門雙殺，未能闖過16強。最終6支躋身歐聯淘汰賽的英超隊，只有槍手和紅軍晉級，藍月、藍獅、熱刺和喜鵲都慘遭淘汰，是歐聯歷史上首次有四支同一國隊球隊在同一階段一起被踢出局。

車路士歐聯16強次回合出局。法新社
車路士歐聯16強次回合出局。法新社
曼城歐聯16強次回合出局。法新社
曼城歐聯16強次回合出局。法新社
紐卡素歐聯16強次回合出局。美聯社
紐卡素歐聯16強次回合出局。美聯社
熱刺歐聯16強次回合出局。法新社
熱刺歐聯16強次回合出局。法新社

英超名將：全因傲慢自大!

更難堪的是，4隊都以大比數慘敗，紐卡素總計輸3:8；曼城大敗1:5；車路士負2:8；熱刺則以5:7落敗。6隊於16強的8場比賽中，只有3勝2和7負的劣績，各隊合共入18球失30球，全方位失利。曾效力熱刺和諾定咸森林等多支英超隊的一代愛爾蘭中場安迪列特，指英超隊的問題源自態度：「我認為英超圈子對其他聯賽，以及其他地方的球隊，有些傲慢自大。我不知道這種態度是來自球員，教練團隊還是媒體，但傲慢確實存在。」

高位逼搶齊出事

「他們參加歐戰時，總覺得自己可以輕鬆輾壓對手，隨意控球傳球。英超隊在這幾場比賽中經常很快就失守，是因為他們覺得自己可以高位逼搶，但事與緣違，當落後下就不知道怎樣辦。」安迪列特續指。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
突發
14分鐘前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
3小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
7小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
6小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
9小時前
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
百佳旗下超市全單88折！折扣不設上限 購物再賺$15優惠券 艾菲蘋果、金鳳香米折上折！
飲食
8小時前
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
潘迪生女兒潘楚穎豪門學霸再升級 繼承父母優良基因創成就高峰 與「最強後母」楊紫瓊親如母女
影視圈
8小時前