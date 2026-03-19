歐聯│英超6隊4支16強出局 合共狂失30球 名將點出慘敗原因

周三歐聯16強次回合，3支出場的英超球隊，只有利物浦逆轉晉級，熱刺和紐卡素均出局，連同周二下馬的曼城及車路士，6支出戰16強的英超隊，有4隊未能再進一步。而4支被踢走的英超隊都遭遇大比數慘敗，6隊合共狂失30球之外，曾踢過熱刺的前愛爾蘭國腳安迪列特直言英超球隊面對其他聯賽的隊伍時總是傲慢自大，隨意控球和傳球，還無故進行高位壓逼，以致經常失守。

僅利物浦、阿仙奴晉級

3支在周三出場的英超隊，只得1隊晉級。利物浦憑蘇保斯拉爾、艾基迪基、賴恩格雲貝治和穆罕默德沙拿各入一球，主場4:0大勝加拉塔沙雷，總比數反勝4:1。熱刺地頭對馬德里體育會，有鋒將沙維西蒙斯梅開二度贏3:2，但兩回合計輸5:7，未能逆轉。至於紐卡素作客巴塞隆拿，初段兩度落後都追平，可是之後防線崩潰再失5球，最終大敗2:7，總比數輸3:8，同樣16強止步。

4支出局 更同樣大敗

而周二出戰的3支英超球隊，只得阿仙奴擊敗利華古遜過關，曼城和車路士分別被皇家馬德里及巴黎聖日耳門雙殺，未能闖過16強。最終6支躋身歐聯淘汰賽的英超隊，只有槍手和紅軍晉級，藍月、藍獅、熱刺和喜鵲都慘遭淘汰，是歐聯歷史上首次有四支同一國隊球隊在同一階段一起被踢出局。

車路士歐聯16強次回合出局。法新社

曼城歐聯16強次回合出局。法新社

紐卡素歐聯16強次回合出局。美聯社

熱刺歐聯16強次回合出局。法新社

英超名將：全因傲慢自大!

更難堪的是，4隊都以大比數慘敗，紐卡素總計輸3:8；曼城大敗1:5；車路士負2:8；熱刺則以5:7落敗。6隊於16強的8場比賽中，只有3勝2和7負的劣績，各隊合共入18球失30球，全方位失利。曾效力熱刺和諾定咸森林等多支英超隊的一代愛爾蘭中場安迪列特，指英超隊的問題源自態度：「我認為英超圈子對其他聯賽，以及其他地方的球隊，有些傲慢自大。我不知道這種態度是來自球員，教練團隊還是媒體，但傲慢確實存在。」

高位逼搶齊出事

「他們參加歐戰時，總覺得自己可以輕鬆輾壓對手，隨意控球傳球。英超隊在這幾場比賽中經常很快就失守，是因為他們覺得自己可以高位逼搶，但事與緣違，當落後下就不知道怎樣辦。」安迪列特續指。