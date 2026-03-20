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情場失意 球場坎坷 阿諾特與拍拖年半女友分手 皇馬生涯陷低潮

足球世界
更新時間：07:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-20 HKT

皇家馬德里英格蘭後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），近日在球場內外均遭受打擊。據英國傳媒報導，他已與交往18個月的女友賓姬(Estelle Behnke)分手，結束了這段戀情。與此同時，他在皇馬的首個賽季亦過得相當掙扎，兩次受傷影響其狀態，更令他入選英格蘭世界盃大軍的希望變得渺茫。

和平分手 聚少離多成主因

現年27歲的阿諾特，自去年六月以高價從利物浦轉投皇家馬德里後，其25歲的網紅女友賓姬一直在西班牙陪伴左右，幫助他適應新生活。兩人自2024年11月傳出戀情，賓姬更曾出席阿諾特在皇馬的亮相儀式，感情看似穩定。然而，有消息人士向《太陽報》透露，兩人已和平分手，原因是「雙方都非常忙碌，意識到這段關係無法長遠發展。」據悉，兩人分手後仍會保持朋友關係，但賓姬目前已在社交媒體上取消關注阿諾特。

曾戀祖迪羅女兒 豪擲千金遊埠

在與賓姬交往前，阿諾特曾與英國著名影星祖迪羅（Jude Law）的女兒艾維絲(Iris Law)有過一段五個月的短暫戀情。在與賓姬拍拖期間，阿諾特亦曾多次帶她到處旅遊，包括今年二月豪花每晚1500英鎊(約1萬5000港元)，入住威尼斯的Aman酒店，以及到科茨沃爾德享受每晚600英鎊(約6000港元)的五星級農莊酒店。

阿諾特皇馬生涯未如意，世界盃夢恐碎。法新社
阿諾特皇馬生涯未如意，世界盃夢恐碎。法新社

皇馬生涯未如意 世界盃夢恐碎

儘管當初以天價加盟皇馬，但阿諾特在「銀河艦隊」的首個賽季卻過得並不順利。兩次受傷打亂了他的狀態，至今僅為皇馬在各項賽事中上陣23次。在國家隊方面，他亦被領隊杜曹（Thomas Tuchel）投閒置散，在過去12場比賽中僅上陣過一次。考慮到其不穩定的狀態，要入選英格蘭大軍出戰今夏世界盃的機會相當渺茫。這次情場失意，無疑令這位昔日英超冠軍級後衛的職業生涯，更添一份迷惘。
 

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