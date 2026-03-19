歐聯│沙拿1入球1助攻領利物浦大勝 歐聯累積50球破紀錄 背後數據卻令人擔心

利物浦在周三歐聯16強次回合主場4:0大炒加拉塔沙雷，總比數反勝4:1晉級，鋒將穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)有功勞收錄1球1助攻，今季各賽事第3次同場獻傳射。此子更成為首先在歐聯累積50球的非洲球員，寫下歷史一頁，但風光背後隱藏令人擔心的數據，他今仗曾射失極刑，還錯失5次黃金機會，屢次成為紅軍的「進攻黑洞」。

利物浦歐聯16強次回合主場4:0大炒加拉塔沙雷，總比數反勝4:1晉級。美聯社

利物浦在歐聯16強次回合以總比數反勝4:1晉級。法新社

成為首位非洲球員歐聯入50球

沙拿今仗先傳中讓艾基迪基攻入第3球，之後又在禁區頂施展久違了的招牌絕技，左腳彎入遠柱破網，為利物浦埋齋大勝4:0。這名33歲鋒將代表紅軍於歐聯已入47球，加上之前效力巴素爾和羅馬分別有2球及1球，個人於此賽共累積50球，成為首位在歐聯攻入50球的非洲球員。同時他今季各賽事入球數剛好踏入雙位數，連續9季攻入10球或以上，是利物浦隊史第3位達到此成就的戰將。

沙拿1入球1助攻領利物浦大勝。美聯社

5次錯失黃金機會成「進攻黑洞」

然而紀錄背後，沙拿的比賽數據卻令人擔心。他在上半場曾射失12碼，還錯失5次入球機會，同時6次嘗試過人僅1次成功，10次爭頂和地面對抗僅贏11次，並11次失去控球權，其餘防守數據如攔截、搶斷和解圍全部掛零，大部份時間都成為球隊的「進攻黑洞」。紅軍主帥史洛特對沙拿的數據亦不擔心：「他在完半場前射失極刑，對個人和球隊來說都是沉重打韓。但他在下半場沒有影響，那次助攻非常精彩，然後有一個標誌性入球，這充分展開他的個人心理質素。」