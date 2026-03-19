非洲盃改判鬧劇變喜劇 博彩公司「雙冠軍」派彩人人有錢收

非洲國家盃決賽的鬧劇，竟意外地為一眾博彩玩家帶來「喜劇」結局。英國著名博彩公司Sky Bet近日宣布，鑑於非洲足協(CAF)上訴委員會推翻決賽賽果，改判摩洛哥為冠軍，他們決定向投注摩洛哥和塞內加爾奪冠的客戶派彩，締造了一個「人人都是贏家」的罕見局面。

先前塞內加爾贏得非洲國家盃冠軍。路透社

尊重官方裁決 摩洛哥投注獲派彩

在非洲足協上訴委員會於本周二裁定塞內加爾因在決賽中一度離場抗議而「被視為放棄比賽」，改判摩洛哥勝3:0，並將冠軍頒予摩洛哥後，Sky Bet隨即確認，他們將按照此官方裁決，向所有投注摩洛哥捧盃的客戶派發彩金。

球迷投注摩洛哥都能夠獲派彩。路透社

塞內加爾雖敗不「負」 投注同樣有錢收

更令外界意外的是，Sky Bet同時宣布，他們亦會向原來投注塞內加爾奪冠的客戶派彩。這意味著，無論是支持原冠軍塞內加爾，還是新科「官方冠軍」摩洛哥的投注者，最終都能獲得派彩。對於博彩玩家而言，這場充滿爭議的決賽，反而成為了一次難得的「雙贏」機會。

CAF條例成改判關鍵

CAF改判的理據，是基於其非洲國家盃規例的第82條及第84條。第82條列明，若有球隊在未經球證許可下，拒絕繼續比賽或在法定時間結束前離開球場，將被視為輸掉比賽並被淘汰。而第84條則進一步規定，違反第82條的球隊，將被自動判以0:3落敗。

回顧1月18日的決賽，塞內加爾球員在摩洛哥獲判十二碼後，曾集體離場抗議超過15分鐘，此舉正正觸犯了相關條例，成為CAF推翻賽果的「法律依據」，亦直接導致了這場體育史上罕見的博彩「喜劇」誕生。