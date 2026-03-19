歐聯│熱刺錄近9場首勝 將帥對英超護級充滿信心 杜陀：後年重返歐戰﹗

周三歐聯16強次回合，熱刺(Tottenham Hotspur)主場3:2擊敗馬德里體育會(Atletico Madrid)，雖然總比數仍輸5:7，但球隊終止不勝頹勢，錄得近9場各賽事以來首勝。該隊在周末英超護級大戰對諾定咸森林前重回勝軌，可說相當及時，將帥都對護級戰充滿信心，主帥杜陀更指球隊後年應可重返歐戰。

歐聯16強次回合，熱刺主場3:2擊敗馬德里體育會。路透社

熱刺今仗共有11次中目標攻門

首回合大敗2:5的熱刺，今場將士用命贏3:2，雖未能扭轉出局的命運，兩回合計負5:7，但球隊終止各賽事8場不勝走勢，取得自1月尾以來首勝，總算舒一口氣。這支北倫敦球隊還踢出爭氣波，全場共有18次射門，其中11次命中目標，如果前鋒把握力更佳，甚至乎有機會逆轉晉級，全隊交出近期最佳表現。

歐聯16強次回合，熱刺主場3:2擊敗馬德里體育會。路透社

周末護級大戰鬥森林

而這場勝仗來得非常及時，皆因他們在周日就要迎來護級關鍵戰，主場對身後、排17位的諾定咸森林，如果贏波就可以拉開與後者的距離至4分，相反落敗就被反超面對更沉重的護級壓力。球隊以贏波氣氛迎接護級大戰，將帥都充滿信心，門將古里莫維卡里奧矢言：「今場有很多積極的地方。這為接下來的比賽打下良好基礎，亦給我們很大的信心。接下來的比賽相當重要，我們會付出一切，今場就是積極的開始。」

將帥對護級有信心 今場是贏波開始

今仗梅開二度的沙維西蒙斯亦表示：「我們清楚目前的處境，所以很開心在比賽中看到積極的一面。我們要團體一致，讓球迷為我們感到自豪。」主教練杜陀亦指球隊在最近2場取得1勝1和，取得了重大進步，很開心以強勢鬥森林，同時他亦有信心熱刺後年就可重返歐戰，「我認為後年就可以。上季球隊贏得一個獎盃，給球員增加信心，如果有歐戰比賽，情況完全不同。」

杜陀對護級有信心 。路透社

傷兵陸續復出 貝治華後備上陣

而熱刺今仗還有3名傷兵貝治華、烏杜治和干拿加歷查傷瘉復出，球隊人手調動增加，對護級戰大有幫助。