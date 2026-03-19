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歐聯｜利雲度夫斯基再創兩項歐聯紀錄 破美斯紀錄成「球會殺手」

足球世界
更新時間：12:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：12:30 2026-03-19 HKT

巴塞隆拿的波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）再次在歐聯賽場上寫下新紀錄。周三歐聯16強次回合巴塞羅拿對紐卡素(巴塞隆納對紐卡索聯)，37歲的羅拔個人梅開二度助巴塞主場以7:2狂數紐卡素，不僅超越了美斯（Lionel Messi），成為在歐聯賽場上攻破最多不同球會龍門的球員，更創下了在歐聯單場梅開二度的最年長球員紀錄。

利雲度夫斯基個人梅開二度助巴塞主場以7:2狂數紐卡素。路透社
利雲度夫斯基個人梅開二度助巴塞主場以7:2狂數紐卡素。路透社

41支球隊成刀下魂 賓菲加最「黑仔」

今仗的對手紐卡素，成為了羅拔利雲度夫斯基在歐聯賽場上第41支攻破其龍門的球隊，令他成功超越了美斯之前保持的40隊紀錄，獨佔歐聯「球會殺手」的寶座。縱觀其歐聯生涯，葡超球隊賓菲加是其最「喜歡」的對手，合共被他攻入了9球之多。緊隨其後的是塞爾維亞的貝爾格萊德紅星（7球），以及奧地利的薩爾斯堡紅牛和西甲宿敵皇家馬德里（各6球）。

利雲度夫斯基個人梅開二度助巴塞主場以7:2狂數紐卡素。路透社
利雲度夫斯基個人梅開二度助巴塞主場以7:2狂數紐卡素。路透社
歐聯16強次回合紐卡素不敵巴塞羅拿。路透社
歐聯16強次回合紐卡素不敵巴塞羅拿。路透社

37歲創最老梅開二度紀錄

除了歐聯「球會殺手」的榮譽，羅拔今仗亦以37歲零209日之齡，成為歐聯歷史上單場梅開二度的最年長球員，打破了由前AC米蘭射手恩沙基（Filippo Inzaghi）在2010年對陣皇馬時創下的紀錄，當時恩沙基比現在的利雲度夫斯基年輕了123天。這位波蘭神鋒，再次用入球證明了「年齡只是數字」這句說話。

37歲利雲度夫斯基創最老梅開二度紀錄。路透社
37歲利雲度夫斯基創最老梅開二度紀錄。路透社
37歲利雲度夫斯基創最老梅開二度紀錄。路透社
37歲利雲度夫斯基創最老梅開二度紀錄。路透社

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