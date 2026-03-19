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歐聯│熱刺贏波出局 杜陀取得入主後首勝 但一舉動被名宿狼批

足球世界
更新時間：11:27 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-19 HKT

熱刺(Tottenham Hotspur)雖然在歐聯16強出局，但他們於周三次回合主場3:2擊敗馬德里體育會(Atletico Madrid)，總比數追至僅輸5:7，已經有所交代。今仗是主帥杜陀入主後首勝，可是他在球證鳴笛後立即衝入更衣室，沒有向主場球迷鼓掌致意，被前熱刺中場安迪列特批評不夠大體。

杜陀領軍6場後終於贏波

首回合造訪馬德里大敗2:5的熱刺，今場沒有放棄，2度領先都被追和下，完場前靠鋒將沙維西蒙斯射入12碼贏3:2，雖然總比數仍輸5:7，但總算終止各賽事8場不勝走勢，可是昂首離場。而今場亦是杜陀接手後，6場所有比賽首勝，之前5仗只有1和4負。

賽後衝入球員通道被批評

然而這名克羅地亞籍教頭在完場後，立即衝入球員通過，沒有向主場球迷鼓掌致意。此舉被前熱刺中場安迪列特批評：「我覺得杜陀這種做法沒有必要。他目前還未取得太好的成績，既然今場贏了，就該和球迷站在一起，向他們鼓掌致意，這樣球迷才會在周日的比賽中全力支持球隊。」

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