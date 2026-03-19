中北美洲冠軍盃｜美斯900球里程碑！場次、年齡均勝C朗 仍難阻國際邁亞密16強出局

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）再次創下驚人紀錄！周三國際邁阿密主場對陣拿舒維爾的中北美洲冠軍盃16強次回合賽事中，美斯在開賽僅7分鐘便攻入一球，達成其職業生涯第900個入球的里程碑。更值得一提的是，美斯達成此創舉所用的場次及年齡，均比其宿敵C朗拿度（Cristiano Ronaldo）更少、更年輕。可惜，國際邁亞密最後遭逼和1:1，兩回合以同樣比數賽和，而拿舒維爾憑作客入球優惠淘汰邁亞密晉級8強。

1142場攻入900球效率驚人

今仗是美斯為球會及國家隊上陣的第1,142場比賽。比賽進行至第7分鐘，他在禁區中路接應左後衛列古朗（Sergio Reguilon）的傳球，以其標誌性的左腳將皮球射向龍門右下角，輕鬆地攻入了這個具有歷史意義的入球。

再勝C朗！ 美斯更快達成900球

現年38歲零9個月的美斯，憑藉此入球，成為足球史上第二位在正式比賽中攻入900球的男子球員。與C朗拿度相比，美斯的效率更勝一籌。C朗在2024年9月5日，以39歲零7個月之齡，在代表葡萄牙對陣克羅地亞的歐洲國家聯賽中，才攻入其職業生涯第900球，當時已是他第1,238場比賽。

總入球數仍落後 C朗965球領先

儘管在達成900球的速度上領先，但在歷史總射手榜上，美斯仍落後於C朗。現年41歲、效力於沙特球會艾納斯的C朗已累積965個入球。巴西傳奇「球王」比利（Pele）則以762球，排在歷史射手榜第三位。

美斯入球難救主 國際邁阿密出局

雖然美斯達成了個人里程碑，但其入球未能為球隊帶來勝利，拿舒維爾之後憑藉艾斯賓路沙（Cristian Espinoza）的入球逼和1:1。兩回合雙方亦是賽和1:1。根據作客入球優惠條例，拿舒維爾淘汰國際邁阿密晉級8強。

賽後，國際邁阿密主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）對球隊出局感到失望，並將責任歸咎於自己。他坦言：「球隊在上半場曾有機會擴大比分，但最終未能把握，對手的入球亦帶點運氣成分。球員已拼盡全力，對此無可指摘。」