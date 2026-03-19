歐聯｜哈利卡尼梅開二度累計轟50球 拜仁8強鬥皇馬

拜仁慕尼黑於歐聯16強次回合毫不留手，憑哈利卡尼梅開二度，加上路爾斯戴亞斯及小將卡爾各建一功，以4：1擊敗阿特蘭大。拜仁兩回合計大勝10：2，8強對手將是皇家馬德里。

花66場達成睇齊美斯

哈利卡尼今仗表現神勇，他在上半場25分鐘射入一記12碼，加上下半場54分鐘再下一城，助拜仁慕尼黑領先2：0之餘，個人在歐聯累積50個入球。卡尼僅用66場比賽便達到此里程碑，效率與美斯睇齊，更比基斯坦奴朗拿度快25場；紀錄保持者則為曼城的夏蘭特，他僅用49場便攻入50球。

卡尼的射門直飛死角入網。美聯社

卡尼於歐聯花66場轟入50球。美聯社

卡尼今場梅開二度。美聯社

拜仁於56分鐘再入一球，由左路經幾腳橫傳將皮球運到右路，最後由卡爾第一時間起腳射入。70分鐘，拜仁一次反擊路易斯戴亞斯跑贏敵衛後長驅直進，最後單刀冷靜笠過出迎的阿特蘭大門將史柏泰亞路，拜仁遙遙領先至4：0。阿特蘭大雖於85分鐘由蘇馬錫近門頭槌破網，終難逃敗仗。

拜仁最終以4：1擊敗阿特蘭大，兩回合計以10：2淘汰對手晉級，8強對手將是皇家馬德里。

歐聯8強對賽

巴黎聖日耳門vs利物浦

皇家馬德里vs拜仁慕尼黑

巴塞隆拿vs馬德里體育會

士砵亭vs阿仙奴