歐聯｜杜陀上任後首勝 熱刺仍被馬體會淘汰 16強止步

歐聯16強次回合，熱刺今晨回到主場迎戰馬德里體育會。今場兩軍入球梅花間竹，熱刺最終以3：2取勝，是杜陀上任後首場勝仗，但賽果不足以令他們晉級。兩回合計熱刺以5：7落敗，晉級的馬體會8強將會面對巴塞隆拿。

首回合的熱刺門將鬧劇成為焦點，二號門將堅士基因早段兩度犯錯，於17分鐘便被換走，最終球隊以2：5落敗。今晨次回合，熱刺回到主場需要力追3球差距，於30分鐘有個好開始，馬菲斯泰爾右路傳中，高路梅安尼無人看管下頂成1：0完半場。

高路梅安尼為熱刺打開紀錄。法新社

馬體會晉級8強。法新社

熱刺兩合計以5：7落敗被淘汰。法新社

西蒙斯梅開二度

但換邊後僅2分鐘，熱刺隨即失守。馬體會的祖利安艾華利斯於中路接應傳球後轉身起腳，皮球直飛死角，為馬體會扳平1：1。今場兩軍入球梅花間竹，52分鐘到熱刺的西蒙斯為熱刺再次領先，他在禁區外燙射遠柱入網。75分鐘馬體會憑一次左路角球扳平2：2，入球的是大衛漢斯高。

89分鐘熱刺再次領先，馬體會守將荷西基文尼斯踢跌西蒙斯輸12碼，西蒙斯親自操刀擦柱入網，個人梅開二度。熱刺最終以3：2擊敗馬體會，是杜陀上任後首場勝仗，但熱刺總比數以5：7落敗被淘汰。馬體會的8強對手將是巴塞。

歐聯8強對賽

巴黎聖日耳門vs利物浦

皇家馬德里vs拜仁慕尼黑

巴塞隆拿vs馬德里體育會

士砵亭vs阿仙奴