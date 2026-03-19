歐聯｜巴塞隆拿主場7：2大炒紐卡素 8強硬撼馬體會

歐聯16強次回合，紐卡素作客巴塞隆拿大敗而回。「喜鵲」上半場仍與巴塞咬成較近比數，但到下半場潰敗，最終輸2：7，兩回合計以3：8大敗出局。

拉芬夏兩入球兩助攻

兩軍首回合踢成1：1，紐卡素在該場表現出色，直到最後才被巴塞逼和。今晨他們出征魯營，上半場咬得極緊，兩軍入球梅花間竹。巴塞於6分鐘打開紀錄，拉芬夏比洛尼於禁區內無人看管下燙遠柱網仔入。15分鐘到紐卡素，安東尼艾蘭加接應左路傳送射入。3分鐘後又到巴塞破網，一次禁區外罰球，拉芬夏斬入禁區，謝拉特馬田頭槌二傳，接應的馬克貝拿爾近門輕鬆射入。

紐卡素於28分鐘扳成2：2平手，入球功臣再次是艾蘭加，他於後柱接應左路傳送，無人看管下射入網。但客軍於上半場補時最後階段輸12碼，經VAR翻看後，捷比亞拉跌巴塞球員；12碼由拉明耶馬操刀射入，巴塞半場領先3：2。

艾蘭加梅開二度。法新社

巴塞主場大勝7：2。美聯社

巴塞兩回合計以8：3淘汰紐卡素晉級。美聯社

紐卡素下半場失4球

但換邊後，紐卡素連失4球潰敗。先是50分鐘，費明盧比斯接應拉芬夏的直線單刀射入，56分鐘到一次右路角球，由羅拔利雲度夫斯基近門頂入。落後2：5的紐卡素之後再失兩球，利雲度夫斯基接應耶馬的直線，單刀射破蘭斯達爾的十指關，個人梅開二度。巴塞由拉芬夏埋齋，他於72分鐘把握紐卡素後場傳球失誤，單刀輕鬆射入，他今場貢獻兩入球兩助攻。

最終巴塞以7：2大勝紐卡素，兩回合計以8：3淘汰對手晉級8強，將與馬體會爭入4強。

歐聯8強對賽

巴黎聖日耳門vs利物浦

皇家馬德里vs拜仁慕尼黑

巴塞隆拿vs馬德里體育會

士砵亭vs阿仙奴