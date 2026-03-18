歐聯│杜陀屋漏兼逢連夜雨 熱刺16強生死戰恐再缺一中場主力

熱刺在歐聯16強首回合以2:5慘敗予馬德里體育會，周三次回合回到主場本已面臨背水一戰的絕境。然而，要在這場生死戰力爭大逆轉之際，臨時主帥杜陀（Igor Tudor）賽前再收壞消息，真可謂「屋漏兼逢連夜雨」。

杜陀「屋漏兼逢連夜雨」。路透社

據英國傳媒報道，中場主力「氣袋」干拿加歷查（Conor Gallagher）因感染病毒引發哮喘，今仗倒戈老東家上陣成疑，這對極需要中場活力的熱刺而言無疑是沉重打擊。

熱刺歐聯16強首回合以2:5慘敗予馬德里體育會。法新社

今年1月才以3500萬鎊由馬體會加盟熱刺的加歷查，一直以驚人的體能和「覆蓋全場」的跑動能力見稱。然而，這位26歲英格蘭國腳本身患有哮喘。他近期不幸感染病毒並發燒，上周日已因此缺席了1:1賽和利物浦的賽事。在周二的賽前操練中，依然未見其身影。

對於加歷查的情況，面對重重困難的杜陀顯得相當無奈：「我們今天會觀察他的情況。他感染了病毒，引起了一些不適，加上他本身有輕微的哮喘問題。雖然情況沒甚麼危險，但他目前還是無法上場比賽，我們明天會看看他能否坐上後備席。」

熱刺中場主力干拿加歷查因感染病毒引發哮喘。路透社

加歷查曾在2024年歐國盃期間透露，外界對他患有哮喘卻能擁有如此強大的「體能引擎」感到震驚，情況就如當年的曼聯名宿史高斯一樣。在熱刺目前落後3球、急需在前場展開高位逼搶的絕境下，失去這位中場跑動核心，讓杜陀的排兵佈陣更加捉襟見肘。

更讓杜陀頭痛的是，除了加歷查，葡萄牙中場柏連拿目前亦未準備好復出。他在首回合客場不敵馬體會的比賽中，與隊友羅美路發生頭部相撞，周二只能單獨操練，預計最快要到周日對諾定咸森林的聯賽才能回歸。

在連串打擊之下，熱刺陣營亦有少許安慰獎。早前與柏連拿相撞的隊長基斯甸羅美路，目前已完成腦震盪檢查，宣告回歸；而烏杜治及貝治華亦分別從腿筋和腳踝傷勢中康復並恢復操練。不過，面對首回合落後2:5的巨大分差，加上中場缺兵少將，杜陀今仗要帶領熱刺在主場上演奇蹟逆轉顯得難上加難。