非洲國家盃｜塞內加爾指褫奪冠軍決定是「非洲足球之恥」 勢上訴至國際體育仲裁法庭

非洲足協周二宣布褫奪塞內加爾的非洲國家盃冠軍資格，由摩洛哥補上捧盃。塞內加爾球員紛紛在社交媒體表達反對和不理解，而塞內加爾足總更以非洲的恥辱來形容今次事件，並表示會就非洲足協的判決向國際體育仲裁法庭上訴。

塞內加爾球員及足總官員對被褫奪冠軍紛紛表達了憤怒及不解，後衛尼亞希迪（Moussa Niakhate）在Instagram上發布了一張自己手捧冠軍獎盃的照片，並配文寫道：「有本事就來拿！他們瘋了！」左後衛馬歷迪奧夫（El Hadj Malick Diouf）亦在類似的帖文中表示：「這不是我所預料的……這東西哪兒也不會去。」

塞內加爾後衛尼亞希迪在Instagram上發布照片表示不滿。尼亞希迪IG截圖

塞內加爾球迷當時慶祝國家隊拿冠軍。法新社

塞內加爾足總秘書長蘇維（Abdoulaye Seydou Sow）在接受國家電視台訪問時，措辭強硬地表示：「我們不會退縮，法律在我們這邊。我們覺得，那個委員會不是在執法，而是在執行命令。」他直斥CAF的決定毫無法理依據，是非洲的恥辱。

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曾帶領喀麥隆奪得1988年非洲盃冠軍的法國名帥勒魯瓦（Claude Le Roy），對非洲足協的決定感到震驚：「沒想到兩個月後會有如此的判決，發夢都想不到非洲足協會荒謬到如此地步。這件事對非洲足協的形象實在太糟糕了。」勒魯瓦預計，塞內加爾將會向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，並相信最終能取回屬於他們的冠軍。

塞內加爾指褫奪冠軍，球迷表示失望。法新社

事件或交體育仲裁法庭

據悉，非洲足協在最初的紀律聆訊中，僅對塞內加爾及摩洛哥的球員及官員處以罰款及禁賽，並未觸及比賽結果。如今突然推翻賽果，其動機備受質疑。塞內加爾已表明會上訴，其中一個途徑便是位於瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭。這場非洲足壇的鬧劇，恐怕短期內難以平息。