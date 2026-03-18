歐聯｜安素費南迪斯暗示或離隊 車路士歐聯出局雪上加霜

車路士在周二的歐聯16強次回合賽主場淨吞巴黎聖日耳門（PSG）三蛋，兩回合計負2:8被淘汰出局。在這場慘敗後，車路士副隊長安素費南迪斯（Enzo Fernandez）更向外界投下了一枚震撼彈，他在賽後受訪時，對自己下季是否會繼續留隊，表示「不知道」，為其在車路士的前途增添了巨大的變數。

車路士歐聯16強次回合賽主場淨吞巴黎聖日耳門三蛋。路透社

歐聯16強次回合賽巴黎聖日耳門請車路士食三隻蛋。路透社

下季是否留隊還未肯定



安素費南迪斯在隊長列斯占士（Reece James）因傷缺陣的情況下，今仗以隊長身份領軍出戰。這位25歲的阿根廷中場，在2023年2月以1.06億英鎊的天價從賓菲加加盟，其合約直至2032年才到期。然而，當賽後被問及能否保證下季會留在車路士時，他卻給出了一個模棱兩可的答案：「我不知道。我現在的重點在這裏。我們還有八場英超比賽和足總盃要踢。然後，世界盃也快到了，所以之後再看看吧。」

安素費南迪斯還未肯定下季是否留隊。路透社

安素指PSG值得晉級



安素費南迪斯的這番言論，無疑令車路士這個慘淡的夜晚雪上加霜。球隊在半場及完場時，均遭到主場球迷的無情噓聲。他賽後坦言，球隊未能控制比賽，在首回合最後15分鐘失了三球，今仗則在開局便迅速失守，這種情況在歐聯這種級別的比賽中是不能接受的。他說：「在兩回合的比賽中，PSG是表現更好的一方，他們值得晉級。」

安素費南迪斯指PSG值得晉級。路透社

羅仙尼亞拒談安素去向



車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）在回應安素費南迪斯的言論時表示：「首先，我沒看到那個訪問。我很難在賽後就揣測發表評論，我現在需要專注於最重要的事情，那就是確保我們在周六對陣愛華頓的比賽中取得好結果。」



目標轉移到足總盃



儘管歐聯夢碎，安素費南迪斯仍希望球隊能重新振作，將目標放在贏得足總盃，並爭取下賽季的歐聯參賽資格上。他指出：「自我來到車路士以來，我們已經經歷過類似的情況，並且能夠扭轉局面。現在，我們的重點必須放在贏得足總盃，並實現我們晉級下賽季歐聯的目標。」