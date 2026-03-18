歐聯｜阿迪達讚伊斯「魔法入球」 隊友指沒幾人能像他那樣射門

周二歐聯16強次回合阿仙奴對利華古遜，兵工廠憑藉中場伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）的一記「世界波」打破僵局，主場以2:0擊敗德甲勁旅利華古遜，成功晉級8強。阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後對愛將伊斯讚不絕口，稱其擁有創造「魔法時刻」的能力，而這正是球會去年夏天花費6750萬英鎊將他從水晶宮帶來的原因。

阿仙奴中場伊比爾治伊斯「世界波」打破僵局，主場以2:0擊敗利華古遜。路透社

全靠伊斯世界波打破僵局

今仗對阿仙奴而言，可謂一個幾近完美的晚上。球隊從開局便佔盡優勢，不斷向利華古遜的龍門施壓，但對方門將的出色發揮，令兵工廠遲遲未能打破僵局。直至下半場，伊斯挺身而出，在禁區邊緣接應皮球後，轉身凌空窩利抽射，攻破了對方的大門，射入了其個人首個歐聯入球，亦為球隊打開紀錄。

阿迪達賽後盛讚伊斯：「我們開局打得很好，但對方的門將讓他們留在了比賽中，我們需要伊斯的一個魔法時刻。他每三天就踢一場比賽，他有節奏，與隊友有默契。特別是，他在有球和無球時都投入了大量活動，他在跑動的空間，持球的目的，這就是他來這裏創造這種時刻的原因。」

伊斯開始與隊友培養出默契。路透社

伊斯開始與隊友培養出默契

阿迪達認為，伊斯今季的出色表現，源於他與隊友日益增長的化學反應，以及球隊上下對其踢球風格的深入理解。這位27歲的中場，今季已在各項賽事為阿仙奴上陣43次，貢獻了9個入球和6次助攻。隊友迪格蘭賴斯（Declan Rice）亦對伊斯的射術讚譽有加：「我沒見過多少球員能像他那樣射門。我們需要讓他更多地拿球。」

阿仙奴領隊阿迪達對愛將伊斯讚不絕口，稱其擁有創造「魔法時刻」的能力。路透社

目標放回周日聯賽盃爭冠

對於自己的致勝入球，伊斯本人則顯得相當謙虛，並迅速將注意力轉移到本周日對陣曼城的聯賽盃決賽。「我們知道在這個階段，無論你面對誰，都會很艱難。但我們週日還有一場比賽，所以做些準備是好事。我們想做得好，拿到那些獎盃，這是我們自賽季開始以來的目標。我們會繼續努力，但願上帝保佑，它會到來的。」