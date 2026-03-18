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歐聯｜雲尼斯奧斯「哭泣」慶祝 反擊曼城球迷去年恥笑失落金球獎 

足球世界
更新時間：11:33 2026-03-18 HKT
發佈時間：11:33 2026-03-18 HKT

周二的歐聯16強次回合曼城對皇家馬德里，皇馬前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）上演「王子復仇記」。他個人梅開二度，帶領皇馬作客以2:1擊敗曼城，並以總比數5:1強勢晉級八強。賽後，他解釋其入球後的「哭泣」慶祝動作，是為了回應上季曼城球迷對他的嘲諷。

「雲尼」哭泣動作回敬曼城球迷

去年二月，當兩隊在歐聯交手時，曼城球迷在場邊展示了一幅印有其中場洛迪（Rodri）手持金球獎獎盃的橫額，並配上「別再哭了」的字句，以此嘲諷在金球獎輸給洛迪的雲尼斯奧斯。
今仗，雲尼斯奧斯將這份屈辱轉化為動力。他在上半場第22分鐘，冷靜地操刀射入十二碼，為皇馬先開紀錄。入球後，他先是擺出一個自信的甫士，隨後靠在角球旗上，用雙手做出了一個長時間的「哭泣」手勢，向曼城球迷作出強而有力的反擊。

今場勝仗有助重建立信心

雲尼斯奧斯賽後表示：「足球就是這樣，總有下一次機會。我們在這裏贏了，我們晉級了八強。」電視鏡頭更捕捉到，他向著伊蒂哈德球場的觀眾，做出了4:0的手勢，意指皇馬當時的總比數領先。
雲尼斯奧斯今仗表現活躍，除了梅開二度，下半場還有一個入球被判無效，全場共錄得七次射門。他坦言，這場勝仗對球隊的信心非常重要：「從賽季開始，我們踢了一些好比賽，但我們並不總能像這次一樣控制比賽。我們很清楚要做什麼，努力工作，把握機會，儘管我錯失了很多機會！」

全靠華維迪鼓勵射入12碼

有趣的是，雲尼斯奧斯透露，他原本希望將今仗的十二碼讓給費達歷高華維迪（Federico Valverde）主射，因為他在首回合錯失了十二碼，而華維迪則在該仗上演了帽子戲法。雲尼斯奧斯說：「上周我想讓費迪（華維迪）去射，但他不想，結果我射失了。今天，我又叫他去射，但他作為隊長給了我信心，我得以入球幫助球隊。」
皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）賽後則淡化了門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）半場被換下的傷患疑慮，稱此舉僅為預防措施，希望他能趕及在週日的馬德里打吡中上陣。

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