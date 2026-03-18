歐聯｜曼城20分鐘起踢少個 主場不敵皇家馬德里16強出局

歐聯16強大戰，首回合落後0：3的曼城今晨回到主場迎戰皇家馬德里，20分鐘就少踢一人。最終「藍月」次回合以1：2不敵對手，兩回合計輸1：5出局。

貝拿度施華20分鐘被逐。美聯社

雲尼斯奧斯梅開二度。美聯社

曼城16強出局。美聯社

首回合落後3球的曼城，開賽便試圖狂攻，4分鐘洛迪右路窄位起腳，被皇馬門將高圖爾斯擋出。但17分鐘，曼城的士氣即被打沉；中場貝拿度施華面對雲尼斯奧斯祖利亞的起腳，在遠柱護空門時用手踭擋出對方射門。經VAR翻看後，施華於20分鐘被球證出示紅牌逐出場，曼城踢少個，兼被判輸12碼；皇馬由雲尼斯奧斯擔任劊子手，順利為客軍打開紀錄。

雲尼斯奧斯梅開二度

少踢一人的曼城沒有放棄進攻，23分鐘夏蘭特接應謝利美杜古左路傳中，第一時間撞射，但又被高圖爾斯擋出。41分鐘，同樣的進攻組合，今次夏蘭特就為曼城扳成1：1平手完半場。下半場曼城先後兩次食詐糊，奇蹟未能上演之餘，補時階段更被雲尼斯奧斯再入1球，個人梅開二度。最終曼城次回合以1：2告負，兩回合計輸1：5，被皇馬淘汰出局。