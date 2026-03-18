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歐聯｜伊斯妙射開紀錄 阿仙奴挫利華古遜晉8強

足球世界
更新時間：07:08 2026-03-18 HKT
發佈時間：07:08 2026-03-18 HKT

歐聯16強，首回合踢成1：1的阿仙奴和利華古遜，今晨在酋長球場上演次回合。「兵工廠」憑伊比爾治伊斯和賴斯各建一功，以2：0擊敗對手，兩回合計以3：1淘汰利華古遜，晉級8強。

賴斯為阿仙奴奠定次回合2：0的勝局。美聯社
賴斯為阿仙奴奠定次回合2：0的勝局。美聯社
阿仙奴淘汰利華古遜。美聯社
阿仙奴淘汰利華古遜。美聯社
利華古遜門將巴拉史域治今場多次化解阿仙奴的攻門。美聯社
利華古遜門將巴拉史域治今場多次化解阿仙奴的攻門。美聯社

阿仙奴今場搶佔主動，但被利華古遜門將巴拉史域治左飛右撲化解，先是15分鐘杜沙特於禁區邊的射門直飛死角被擋；22分鐘，賴斯於左路用右腳開罰球，半傳半射再被撲出；29分鐘又是杜沙特近門撞射，巴拉史域治今場用腳擋出。但36分鐘伊斯的妙射，巴拉史域治飛盡亦無從挽救；伊斯背門接應杜沙特的傳球，一控順勢傳射拉射，直飛死角入網。阿仙奴亦憑這個入球，以1：0領先完半場。

賴斯遠射奠勝

換邊後繼續是阿仙奴的攻勢，杜沙特於49分鐘的禁區外射門僅僅斜出，但63分鐘起腳的換上賴斯，後者於禁區邊射門將的左下角，巴拉史域治只能企定目送皮球入網。利華古遜入場最有威脅埋門，當數伊巴謙馬薩於86分鐘在禁區內左腳射門，但今次到阿仙奴門將大衛拉耶表演，他飛身將皮球撲走，助球隊力保不失。最終阿仙奴以2：0擊敗利華古遜，兩回合計贏3：1晉級。

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