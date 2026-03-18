Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜塞內加爾罷賽遭褫奪冠軍 摩洛哥遞補封王

足球世界
更新時間：06:50 2026-03-18 HKT
發佈時間：06:50 2026-03-18 HKT

今屆非洲國家盃（AFCON）決賽劇情本身已經夠峰迴路轉，豈料相隔兩個月後的今晨，突然有更意想不到的新進展。非洲足協正式宣佈，由於塞內加爾在決賽中一度拒絕作賽被判違例，被褫奪冠軍。該場決賽原先由塞內加爾勝出，現改判為摩洛哥以3：0取勝，摩洛哥亦因此成為今屆非國盃金盃得主。

塞內加爾的冠軍被褫奪。法新社
塞內加爾的冠軍被褫奪。法新社
巴謙戴亞斯射失12碼。法新社
巴謙戴亞斯射失12碼。法新社

塞軍離場17分鐘成致命傷

這宗爭議源於1月18日舉行的決賽。當時兩軍在常規時間互交白卷，及至補時階段，主辦國摩洛哥獲得一個12碼。塞內加爾球員不滿判決並拒絕繼續比賽，集體離場。儘管球賽在延誤約17分鐘後恢復，當時摩洛哥球星巴謙戴亞斯射失12碼，塞內加爾隨後更憑柏比古爾於加時建功贏得比賽，但「離場」一舉已埋下被判負的伏線。

引用82及84條 判塞內加爾自動棄權

摩洛哥足協（FRMF）事後向非洲足協提出申訴。非洲足協在聲明中表示，塞內加爾隊的行為違反了賽事規例第82條，即「球隊在未得裁判許可下拒絕比賽或提早離場，將被視為落敗並取消參賽資格」。根據第84條補充，違反上述規定的球隊將被淘汰，且該場比賽結果將記錄為0：3。因此，塞內加爾被裁定在決賽中「自動棄權」，冠軍頭銜轉歸摩洛哥。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
18小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
12小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
12小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
18小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
10小時前
今天（三月十七日）是大摩的七十六歲生日，他抱着孫仔Enzo慶祝生日，仍然精神奕奕，神采飛揚。相片來源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76歲生日
馬圈快訊
18小時前
美聯社
伊朗局勢｜伊朗證實最高國家安全官員拉里賈尼身亡 特朗普批北約盟友拒參與霍峽護航｜持續更新
即時國際
1小時前
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
影視圈
10小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
17小時前