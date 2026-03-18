非洲國家盃｜塞內加爾罷賽遭褫奪冠軍 摩洛哥遞補封王

今屆非洲國家盃（AFCON）決賽劇情本身已經夠峰迴路轉，豈料相隔兩個月後的今晨，突然有更意想不到的新進展。非洲足協正式宣佈，由於塞內加爾在決賽中一度拒絕作賽被判違例，被褫奪冠軍。該場決賽原先由塞內加爾勝出，現改判為摩洛哥以3：0取勝，摩洛哥亦因此成為今屆非國盃金盃得主。

塞內加爾的冠軍被褫奪。法新社

巴謙戴亞斯射失12碼。法新社

塞軍離場17分鐘成致命傷

這宗爭議源於1月18日舉行的決賽。當時兩軍在常規時間互交白卷，及至補時階段，主辦國摩洛哥獲得一個12碼。塞內加爾球員不滿判決並拒絕繼續比賽，集體離場。儘管球賽在延誤約17分鐘後恢復，當時摩洛哥球星巴謙戴亞斯射失12碼，塞內加爾隨後更憑柏比古爾於加時建功贏得比賽，但「離場」一舉已埋下被判負的伏線。

引用82及84條 判塞內加爾自動棄權

摩洛哥足協（FRMF）事後向非洲足協提出申訴。非洲足協在聲明中表示，塞內加爾隊的行為違反了賽事規例第82條，即「球隊在未得裁判許可下拒絕比賽或提早離場，將被視為落敗並取消參賽資格」。根據第84條補充，違反上述規定的球隊將被淘汰，且該場比賽結果將記錄為0：3。因此，塞內加爾被裁定在決賽中「自動棄權」，冠軍頭銜轉歸摩洛哥。