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歐聯｜車路士主場輸0：3噓聲四起 兩回合計2：8大敗予PSG

足球世界
更新時間：06:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：06:28 2026-03-18 HKT

歐聯16強次回合，首回合落後2：5的車路士，回到主場面對巴黎聖日耳門。但「藍戰士」開賽15分鐘便連失兩球，最終以0：3告負，兩回合計大敗2：8出局。這不僅是車路士歐戰史上最慘的大敗，亦令他們成為史上第3支在歐洲賽一圈對壘內失8球的英超隊。

車路士主場大敗出局。美聯社
車路士主場大敗出局。美聯社
車路士兩回合計2：8不敵巴黎聖日耳門。美聯社
車路士兩回合計2：8不敵巴黎聖日耳門。美聯社
PSG下一輪對手是利物浦和加拉塔沙雷的勝方。美聯社
PSG下一輪對手是利物浦和加拉塔沙雷的勝方。美聯社
車路士次回合以0：3告負。美聯社
車路士次回合以0：3告負。美聯社

開賽僅 6 分鐘，車路士後衛馬馬度沙亞面對對方門將大腳開出死球，控下皮球時控到身後，被 PSG的基華拉斯基利亞衝前搶得先機，近門起左腳射入先開紀錄。15分鐘，車路士中場摩西斯卡些度在中場中路失掉控球權，PSG隨即反擊，最終巴特利巴高拿以右腳腳面射入遠柱網負，助客軍領先2：0完半場。

車迷半場高呼前班主名字

半場結束時，史丹福橋球場一片噓聲，「車迷」甚至高呼前班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）的名字，向在包廂觀戰的現任管理層表達不滿。換邊後，羅仙尼亞於60分鐘先後換走高爾彭馬、安素費南迪斯及祖奧柏度等主力。PSG 則由19歲小將辛尼馬約魯於62分鐘建功，鎖定3：0勝局。

車路士的噩夢在補時階段延續，後衛查洛巴因重傷需由擔架抬離場。由於換人名額已滿，車路士只能以十人應戰完成餘下時間。最終車路士兩回合計以2：8大敗，晉級的PSG 8強對手將是利物浦與加拉塔沙雷的勝方。

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