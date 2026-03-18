歐聯｜波杜基林特「黑馬神話」告終 首回合領先3球 次回合倒輸5球

波杜基林特今季歐聯神奇之旅，以最慘烈的方式結束。這支挪威球隊於歐聯16強首回合，以3：0領先士砵亭，以為晉級在望，豈料他們次回合作客出征慘敗，法定時間失3球進入加時，最終以0：5告負，兩回合計以3：5出局。

波杜基林特的噩夢，由34分鐘開始，士砵亭憑干卡路伊拿斯奧頭槌建功打開紀錄；波杜基林特的上半場基本上只能防守，唯一極具威脅的埋門，是比奧杜夫接應角球頭槌攻門中楣，半場落後0：1。

波杜基林特的噩夢由34分鐘開始。美聯社

波杜基林特以最慘烈的方式出局。美聯社

士砵亭上演驚天大逆轉。美聯社

79分鐘輸12碼被扳平

下半場士砵亭火力全開，61分鐘路爾斯蘇亞雷斯接應直線，再地波助攻柏度干卡維斯，後者第一時間起腳破網，再收窄總比數的差距。79分鐘，波杜基林特再收壞消息，經VAR翻看後，判定後衛比約簡在禁區內判手球輸12碼；士砵亭由路爾斯蘇亞雷斯操刀極刑中鵠，將總比數追成3：3完法定時間，雙方進入加時。

進入加時後，體力透支的波杜基林特未能止血。加時開賽僅2分鐘，麥斯阿拿奧祖在禁區內起腳破網，助士砵亭反超前總比數。121分鐘，尼爾在右路窄位抽近柱網頂入，為士砵亭奠勝兼埋齋。波杜基林特次回合以0：5慘敗，兩回合計反負3：5，神奇之旅告一段落。