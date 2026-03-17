獲加坦言轉投般尼「精神上很艱難」 夢想重返錫菲聯結束生涯

英格蘭後衛基爾獲加（Kyle Walker）近日在接受訪問時，坦承由曼城轉投般尼的過程，在「精神上很艱難」，並透露自己計劃在無法維持高水平競技狀態時便會退役。這位經驗豐富的右閘，亦表達了對掛靴後生活的擔憂，並重申了希望在職業生涯結束前，能重返母會錫菲聯效力的夢想。

由曼城轉投般尼經歷心理掙扎

現年35歲的獲加，在效力曼城期間贏盡了所有冠軍，去年夏天轉投升班馬般尼。然而，球隊今季表現不濟，似乎難逃降班厄運。從昔日的冠軍之師，到如今的護級份子，獲加承認這種落差令他難以適應：「從曼城轉到般尼，精神上很艱難。在你腦海中一直在你效力過的球會，經歷過你所經歷的，和你一起踢球的人。這對般尼和那裡的球員絕對沒有任何不尊重，因為我真的認為他們是一群很棒的年輕人。」

感謝般尼熱情歡迎

獲加又讚揚了般尼的更衣室氛圍，稱自己被熱情接納，感覺像一個大家庭。但他亦指出，英超與英冠的巨大差距，是球隊今季陷入困境的原因：「在英超，你犯一個錯就會受到懲罰。」

即將在五月迎來36歲生日的獲加，承認自己身體恢復得比以前慢，但仍感覺良好。他說：「對我來說，更多的是心理層面的鬥爭。我不希望玷污我所取得的成就，但我對自己也有一定的尊重，我會按照自己的方式來結束。」他強調，不會讓外界的聲音影響自己的決定。

希望退役前重返錫菲聯

在早前宣布退出國家隊後，獲加亦對退役後的生活感到迷茫：「我不知道我是否會再踢幾年。我感覺一旦我腦海中出現『我完了』的時候，我就必須對自己誠實。在比賽離開你之前，先離開比賽。」他坦言，自六歲加入錫菲聯青訓以來，足球就是他生活的全部，要放下並不容易。我希望再踢幾年：重返錫菲聯踢球一直是我的夢想。我在那裡度過了很多美好的歲月。我希望再次為他們效力，但我不知道那會是什麼時候，也不知道他們是否還想要我。」

獲加為英格蘭國家隊上陣96次，贏得了17座獎盃，被視為英格蘭最偉大的後衛之一。他的這番真情流露，亦讓球迷看到了這位硬漢球員感性的一面。