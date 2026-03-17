日職｜前港腳歐陽耀沖成首位入股日職港人 盼可連接2地為港足作貢獻

曾在2009年東亞運動會足球助港隊奪金的前港腳歐陽耀冲，周二在社交媒體宣佈入股日本職業聯賽丙組(J3)球會讚岐卡馬達馬尼(カマタマーレ讃岐)，成為首位入股日職球會的港人，「歐冲」表示希望可以利用此機連結2地，並為港足作出貢獻。

前港腳歐陽耀沖成首位入股日職港人。歐陽耀沖FB圖

歐陽耀沖曾在2024年加盟日丙球會讚岐卡馬達馬尼。歐陽耀沖FB圖

歐陽耀沖宣佈入股日本職業聯賽丙組(J3)球會讚岐卡馬達馬尼。歐陽耀沖FB圖

現年36歲的「歐冲」在2009年時以港隊隊長身份帶領港隊歷史性勇奪金牌，他曾在2024年加盟日丙球會讚岐卡馬達馬尼，並曾在同年9月作客對金澤薩維根以於補時階段後備上陣3分鐘，成首位香港球員在日本聯害上陣，「歐冲」上季效力港超球會九龍城後，今季轉投澳門甲組聯賽球會宇宙之猩。

「歐冲」周二在社交媒體宣佈以其公司「Kiseki Sports Limited」入股讚岐卡馬達馬尼，成日職歷來首位港人股東，他在社交媒體表示：「十分榮幸能夠成為日本職業足球聯賽（J League）カマタマーレ讃岐的股東。從小就夢想著在J League踢球。我曾在日本踢了四年，如今我以不同的身分重返J League。我將會把握這個機會，好好學習日本足球並成為連結日本和香港的橋樑，繼續為香港足球作出貢獻。」

