歐聯│英超隊16強成績差與實力無關？ 賽程太密休息不足 平均3.97日踢一場

歐聯16強次回合今明兩天上演，6支英超隊要收復首回合2和4負的失地，逆轉晉級8強，難度非常大。數據顯示，英超隊在首回合集體低迷，或許與實力無關，而是賽程太密頻沒有休息。6隊自去年11月起，合共踢了175場比賽，平均每3.97日就要踢一場，其對手們平均4.60日一戰，加上其他聯賽有冬歇期，聯賽強度亦較低，交手時明顯在體力上佔優。

6支英超隊平均3.97日踢一場

英國媒體《The Athletic UK》深入分析歐聯16強中，6支英超隊和其對手的情況，發現各隊的賽程非常頻密，有理由相信成為6隊於首回合僅得2和4負的原因。自去年11月18日最後一個國際賽期起，6支英超隊合共踢了175場比賽，而6隊的對手就參加了152場賽事，相差23場。英超隊由上個國際賽期起計算，平均每3.97場踢一場比賽，對手們平均4.60日一戰，相差甚遠。

紐卡素最頻密 3.61日一戰

6支英超隊中，紐卡素是賽程曼頻密的一隊，期間踢了32場，平均每3.61日一場，未曾試過有7天的完整休息期，難怪未能連貫交出好表現。再者英超沒有冬歇期，聖誕新年更加開快車，令球員們累積疲勞，利物浦的對手加拉塔沙雷有27日歇冬假；阿仙奴對手利華古遜亦有21日；車路士對家巴黎聖日耳門則有15日。而各地聯賽亦會為參加歐聯的球隊更改賽程，法甲賽會剛周末推遲對南特的聯賽，有足足5日的時間去備戰今場對車路士。

歐聯前夕強隊經常互撼

反觀英超賽會不但沒有遷就歐戰，還經常在歐聯舉行前安排大戰，剛周末車路士就要硬撼同樣踢歐聯的紐卡素，利物浦亦要與熱刺火併。賽程因為影響，英超隊在歐聯16強首回合集體「倒車」。