英超│列斯占士又拉傷大腿 傳提早收咧 或未能出戰世界盃
更新時間：15:09 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:09 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:09 2026-03-17 HKT
車路士主教練羅仙尼亞(Liam Rosenior)周一確認，球隊右閘兼隊長列斯占士(Reece James)拉傷大腿腿筋，需要缺陣數周。今次是此子近5年來第10次腿筋受傷，有媒體指他已經提早收咧，更有機會無法代表英格蘭出戰今夏的美加墨世界盃。
第10次拉傷大腿腿筋
列斯占士剛輪英超主場0:1負紐卡素時踢足90分鐘，可是賽後證實大腿腿筋受傷，缺席周一的公開訓練。該隊主教練羅仙尼亞表示此子今晚歐聯16強次回合主場對巴黎聖日耳門肯定倦勤，並進一步透露其傷情：「腿筋傷患從來都不容易處理，希望他檢查過後，可以知道其受傷程度。他對紐卡素的賽後感覺到腿筋不舒服，大家都十分失望和沮喪。」有記者問列斯占士是否會缺陣數周，羅仙尼亞表示：「應該會吧﹗」
料提早收咧 或未趕及踢世盃
今次是列斯占士自2020年12月以來，第10次拉傷大腿腿筋，傷勢遍布左右腳。據法國電台《蒙地卡羅電台》報導，此子的傷勢將會缺席2個月，意味今季大有機會提早收咧。同時由於他的大腿傷病史，或未能趕及復出參加今夏的世界盃，值得一提他在上屆2022世界盃前遇上膝傷，無法參賽。
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